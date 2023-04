L'ACA ne veut pas revenir bredouille de Clermont

La rédaction le Samedi 1 Avril 2023 à 16:42

29e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche à 15 heures pour l'AC Ajaccio qui affronte à Clermont. Pour les représentants insulaires en Ligue 1, il s'agira comme l'ont expliqué ce samedi en conférence de presse Olivier Pantaloni, l'entraîneur, et Mounaïm El Idrissy, l'attaquant acéiste, de faire, enfin, d'imagination et d'efficacité offensive pour mener à bien l'opération "maintien". Un bon résultat en Auvergne pourrait permettre, en effet, à l'ACA de prendre un peu d'air avant la venue d'Auxerre à François-Coty et de se mesurer à ses autres adversaires directs?