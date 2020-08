L'AC Ajaccio s'incline en Normandie

SM Caen

Rémy Riou - Yoël Armougom, Anthony Weber, Jonathan Rivierez, Steeve Yago - Prince Oniangué, Anthony Gonçalves, Jessy Deminguet (Hugo Vandermersch (90+3e) - Nicholas Gioacchini puis Benjamin Jeannot (80e), Yacine Bammou puis Aliou Traoré (77e), Kelian Nsona puis Loup Hervieu (90+3e)



AC Ajaccio

Benjamin Leroy - Baptiste Dedola puis Jérémy Corinus (67e), Ismaël Diallo, Cédric Avinel, Matthieu Huard puis Yanis Cimignani (90+4e) - Tony Njiké puis Qazim Laci (80e), Mathieu Coutadeur - Quentin Lecoeuche, Faiz Matoir puis Simon Elisor (67e), Alassane Ndiaye puis Mattéo Tramoni (67e) - Bevic Moussiti-Oko





Le match s'est joué sur la première incursion des Normands dans le camp adverse les Caennais ont, effet, obtenu un penalty converti par Yacine Bammou (18e).

ensuite, après une première période plutôt équilibrée, les locux auraient pu se mettre à l'abri dès le retour des vestiaires mais Bammou a buté sur Leroy sur une frappe puissante à l'heure de jeu.

Nsona (79e) a eu lui aussi la possibilité d'aggraver la marque mais Leroy s'est encore montré intraitable

Mais on doit à la vérité de dire que les Corses ont eu l'occasion d'arracher le point du match nul.

D'"abord sur ce penalty non sifflé qu'ils ont pourtant réclamé quand Lecoeuche s'est retrouvé au sol après un contact avec Gonçalves.

Puis dans les derniers instants de la rencontre sur une reprise d'Élisor, au terme d'un excellent service de Matteo Tramoni, au second poteau (90+4').

Deux matchs, deux défaites : le début de saison est difficile pour les Ajacciens mais il est vrai, ainsi que le soulignait leur entraîneur Olivier Pantaloni à la fin de la rencontre "On a fait une première mi-temps insipide".



La seconde, c'est vrai, a été meilleure. "Il y a eu plus de dynamisme, de propositions. On a eu, alors, le sentiment de pouvoir revenir en fin de match, avec les entrants et une hausse du rythme dans les transmissions, mais on a manqué d’un peu de justesse devant le but."

L'ACA certes aurait pu aussi bénéficier d’un penalty, mais Pantaloni, en convient, "c’est un début de saison difficile avec deux défaites",.

A la décharge de son équipe Olivier Pantaloni ajoutait :" on a quasiment changé toute notre attaque, il y a des automatismes à trouver. On a eu une préparation compliquée, il y a pas mal d’absents importants sur blessure et on n’a pas un effectif extensible. Mais entre le match de Châteauroux et celui-ci, il y a eu du mieux, des progrès globalement. Il faudra montrer encore plus après la trêve internationale. "

Prochaine étape pour l'ACA la réception de Dunkerque; promu…