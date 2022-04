L'AC Ajaccio poursuit victorieusement à Dijon

Stade Gaston-Gérard, Dijon : 0 AC Ajaccio : 3 (0-1)

Pour Ajaccio : Courtet (21e), Bayala (54e), Arconte

Arbitre : Adelatif Kheradji

Avertissements : Arconte (61e), Leroy (85e) à Ajaccio





Dijon

Reynet - Traoré, Coulibaly, Ecuele Manga, Congré puis Marié (55e), Fofana - Jacob puis Sammaritano (88e), Pi puis Ngouyamsa (46e) , Philippoteaux puis Dobre (63e) - Le Bihan, Scheidler. Ngouyamsa (46e)





Ajaccio

Leroy - Youssouf, Gonzalez, Vidal, Kalulu - Bayala puis Cimignani ( 79e), Laci, Marchetti, Nouri (cap.) - El Idrissy puis Arconte (57e), Courtet.



La première occasion dès les premiers échanges a été pour Ajaccio et El Idrissi qui, lancé plein axe, s'est présente seul face à Reynet. Mais Le gardien dijonnais a réussi à s'interposer.

La réplique locale est survenue quelques minutes plus tard. Après un relais avec Philippoteaux, Le Bihan a servi Sheidler dans la surface, mais son tir a été détourné en corner.

A l'opposé il y a eu à la 13e minute ce corner sur lequel les Ajacciens ont réclamé une main dijonnaise dans la surface, mais l'arbitre n'a pas bronché.

Mais en ce début de partie la maîtrise du ballon a été une affaire exclusivement ajaccienne et les joueurs de Pantaloni ont été les plus dangereux face à des Dijonnais fébriles

Et ce qui devait arriver arriva.

En effet, sur un nouveau corner de Nouri, Courtet a plongé au premier poteau et trompé Reynet d'une tête décroisée

Une ouverture du score logique après 20 premières minutes difficiles pour le DFCO qui s'est un peu repris à l'approche de la pause sans pour autant parvenir à prendre en défaut Ajaccio.



Mais à la reprise, malgré un nouveau sursaut local, c'est Ajaccio qui a doublé la marque.

Nouri, a en effet, servi Bayala, seul dans l'entrejeu. L'Ajaccien s'est avancé tranquillement avant de placer une frappe du droit au ras du poteau gauche qui a eu raison de Reynet. Et ça faisait 2 à 0 pour les visiteurs.



Des visiteurs qui forts de ce bel avantage ont pu "voir venir" d'autant que les Dijonnais n'ont jamais réussi, malgré quelques opportunités, à se montrer dangereux

Alors qu'à l'opposé Arconte après un très beau mouvement ajaccien a inscrit un troisième but.

Dès lors plus rien ne pouvait plus s'opposer au succès des Corses qui ont ainsi conforté leur place dans le haut du tableau et conservé toutes leurs chances pour une accession directe.