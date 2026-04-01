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Kickboxing, Muaythaï et Disciplines Associées : le 15e Gala du KBC Lucciana


Philippe Jammes le Jeudi 16 Avril 2026 à 19:29

C’est un rendez-vous attendu des amateurs de combats pieds/poings. Ce samedi 18 avril se tient, sous l’égide de la Fédération Française de Kickboxing, Muaythaï et Disciplines Associées, le traditionnel gala de kick boxing du KBC Lucciana. Et cette édition 2026 promet de beaux et âpres combats.



Kickboxing, Muaythaï et Disciplines Associées : le 15e Gala du KBC Lucciana
A n’en pas douter il y aura de l’ambiance et du sport ce samedi 18 avril à partir de 20h au Cosec Mathieu Nucci de Lucciana (ouverture des portes à 18h). Le président Roger Santoni et les bénévoles du club, 17 ans d’âge, organise (encore) un beau plateau pour les amateurs de kick boxing : 11 combats (K1 Rules et kick), dont un pro, opposant combattants locaux contre des continentaux. L’occasion de voir en action des licenciés des clubs d’Ajaccio (Corsica Muay Thai, Wolf Fighting Center, Ajaccio KB et Pitbull), Bastia (Bastia Kick Boxing), Lucciana (Kick Boxing Club Lucciana) et Solenzara (R9) face à de redoutables fighters de Nîmes, Lyon, Cannes, Montpellier. En clôture, en catégorie professionnel, la locomotive du KBCL Alex Vasta contre un pugnace italien de Bari, Danilo Barletta. A suivre aussi Ploy Marras du Wolf Fighting Ajaccio, toute récente vice-championne de France.  
 
Le programme
20h : Cosec Mathieu Nucci de Lucciana (ouverture des portes à 18h).
Junior - 60 kg kick boxing 
Mannu Antoine (Bastia KM) vs Chaouou Faouzi (KBC Marguerites Nîmes) 
Classe B - 81 kg k1 
Santucci François (Corsica Muay Thai Ajaccio) vs Traoré Soumaila (APASH Academy Lyon) 
Classe B k1 - 86 kg
Vellutini Fabien (KBC Lucciana) vs Kanniche Amine  (KBC Marguerites Nîmes) 
Classe B - 71 kg en k1 
Andreucetti Antoine (KBC Lucciana vs Messaoudi Anas (Team Resgui Cannes) 
Classe B - 71 kg kick boxing 
Albertini Éric (Bastia KM) vs Lopez Melvin  (BC Montpellier) 
Classe B - 71 kg k1 
Careddu Manu (KBC Lucciana) vs Ottawa Kenny (AA Lyon) 
Classe B 65 kg k1 
Pieri Antoine (R9 Boxing Solenzara) vs Riuu Luc (Aiacciu KB) 
Classe B - 67 k1
Moreira Vitor (Pitbull Ajaccio) vs NGO Billong Kenny  (TR Cannes) 
Classe B -60 kg féminine 
Ploy Marras  (Wolf Fighting Ajaccio) vs Aggabi Jasmine  (AA Lyon) 
Classe A 
Asaas Karim (Corsica Muay Thai Ajaccio) vs Muyaya Félicien (AA Lyon) 
Combat Pro 63, 5 k1 
Vasta Alex  (KBC Lucciana) vs Barletta Danilo (Team Gallone Bari Italie) 
 
Combats en 3 rounds de 2 minutes pour les classe B et A et 3 rounds de 3 minutes pour le combat Pro. 
(Places en vente sur place- Gratuit pour les -10 ans) 
Restauration.
 





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