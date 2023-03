Kevin Van Den Kerkhof (SCB) : "on va jouer les 4 prochains matchs à fond"

« Nous avons eu des discussions en interne sur les objectifs et la durée » explique l’entraîneur Régis Brouard. « J’ai écouté, ils m’ont écouté. J’ai évoqué mes envies, les joueurs, les leurs. S’ils ne les expriment pas comme moi, elles sont les mêmes. Mais j’ai remarqué qu’ils ont envie de se concentrer sur le court terme. On s’est donc fixé là-dessus ».

Une réflexion du coach qui rejoint celle du latéral droit du Sporting, Kevin Van Den Kerkhof. « On va jouer les 4 prochains matchs à fond, car il y a quelque chose à aller chercher. On fera le bilan après ».

Conscient d’un possible relâchement, même inconscient de ses joueurs après les 2 dernières victoires qui ont assuré le club de jouer en L2 la saison prochaine, Régis Brouard maintient la pression. « Dans ce genre de situation, il faut de l’exigence, individuelle et collective. On va être tout autant exigeants, avec toujours les mêmes bases de travail. On s’est fixé des objectifs à nous de trouver comment les atteindre.. L’objectif c’est de toujours faire mieux, d’être le plus performant possible. Au classement on s’aperçoit que ça va très vite. On va avoir deux déplacements (ndlr : Valenciennes et Paris), contre deux équipes qui se ressemblent. Ce sera d’autres types de matchs que Rodez et Nîmes. Tous les joueurs veulent jouer et ils doivent le démonter chaque week-end. C’est la performance sur le terrain qui me fera faire des choix. Il n’y a pas mieux que la concurrence. Mon exigence c’est la performance des uns et des autres. S’ils sont performants, je n’ai aucune raison de les enlever».

Adversaire de ce samedi, l’équipe de Valenciennes FC, 12e au classement et pas du tout encore assuré de son maintien avec seulement 32 points. « Ils ont du mal, font beaucoup de nuls, ont du mal à transformer ces nuls en victoires. Ils sont invaincus à domicile. C’est une équipe relativement jeune avec des joueurs d’expérience. Ils ont besoin de points pour sortir de cette zone. C’est une équipe qui cherche à jouer, qui veut créer », souligne le technicien bastiais.

Concernant le groupe, si aucun joueur ne fera défaut pour cause de suspension, Yoann Baï, blessé à la cheville, ne sera pas du voyage dans le nord. Tavares sera également absent pour des raisons personnelles.



Les statistiques avant VA - SCB

En 19 rencontres professionnelles (championnat et Coupe) à Valenciennes, le Sporting a enregistré 13 défaites, obtenu 1 nul et remporté 5 victoires.



Défaite la plus cinglante 5 – 0 le 26 janvier 1980 lors de la 23e journée de D1 1979/1980. (Équipe : HIARD-MARCHIONI-NATIVI-MIGNOT-ORLANDUCCI-DESVIGNES-PAPI- KRIMAU-VERSTRAETE (MARCIALIS 46e) -VUCEKOVIC-DE ZERBI (IHILY 46e). Entraineur : JP DESTRUMELLE)



Plus belle victoire à Valenciennes : 4- 3, le 30 mars 2013 lors de la 30e journée de L1 2012/2013. Buts de Maoulida (20e et 19e) et Thauvin (84e sp et 89e).

(Équipe : Landreau – Cioni – Marchal (Mary 19e) – Choplin – Palmieri – Faty - Yatabaré – Beauvue – Maoulida (Ilan 81e) – Harek (Thauvin 70e) – Modeste. Entraineur : F. Hantz.