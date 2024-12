Kelly Venot, fière représentante de l’agriculture corse, parmi les finalistes de Miss France Agricole 2025

Depuis plus de dix ans, le concours Miss et Mister France Agricole se distingue des concours de beauté classiques en valorisant les acteurs de l’agriculture à travers toute la France. Loin des critères physiques, l’événement se concentre sur la passion, l'engagement et la volonté de promouvoir ce secteur essentiel. À l’image de Kelly Venot, jeune éleveuse de chèvres de 37 ans installée à Cognocoli-Monticchi, en Corse du Sud, qui figure parmi les 20 finalistes de cette édition 2025.



Ce concours est pour Kelly l’opportunité de faire entendre la voix des agriculteurs et de redorer l’image d’un métier souvent mal perçu. "Il faut changer l’image négative qu’on a parfois des agriculteurs. Notre métier est passionnant, même s’il est difficile, et j'espère par ce biais inspirer d’autres femmes à embrasser cette voie", explique-t-elle avec conviction.



L’aventure de Kelly dans le monde agricole débute dès son enfance. À 10 ans, elle jouait déjà à la bergère, recueillant des chèvres naines qu’elle promenait fièrement dans son village. Aujourd’hui, elle gère une exploitation caprine de plus de 80 têtes, produisant des fromages "nustrale" de qualité, une spécialité qui fait la fierté de sa micro-région. Parallèlement, elle dirige une ferme équestre ouverte toute l'année, vivant au rythme de son travail au cœur du maquis corse, entourée de chèvres, chevaux, ânes et chiens.



Sa passion pour l’agriculture ne l’empêche pas de s’engager dans d’autres causes. Depuis dix ans, Kelly est également pompier volontaire au CIS Rizzanese, un engagement qu’elle considère essentiel et qui lui a valu cette année le grade de caporal-chef. Sa devise, "pas de stress, que du strass", illustre bien son caractère dynamique et sa volonté de toujours aller de l’avant. En dehors de son quotidien agricole, elle trouve aussi du temps pour la danse latine, participant à des spectacles et rejoignant régulièrement son école de danse à Ajaccio.



Grâce à son énergie et à sa personnalité, Kelly Venot a déjà séduit un large public, se hissant parmi les 20 finalistes du concours grâce à sa présentation sur la page Facebook du concours, où elle a recueilli de nombreux "likes". Le samedi 14 décembre, elle sera départagée par un jury d’experts de l’agriculture lors de la finale, dont les résultats seront annoncés sur les réseaux sociaux, parallèlement à l’élection nationale de Miss France.



Si Kelly est couronnée, elle a déjà des projets plein la tête pour utiliser cette notoriété au service de la Corse et de ses agriculteurs, afin de continuer à valoriser le métier et ses valeurs humaines. Un parcours exemplaire et inspirant pour toutes celles et ceux qui souhaitent, comme elle, allier passion et engagement.



Affaire à suivre…