Julie Benetti, rectrice de Corse : « Pour l’heure nous n’avons pas de raisons de reporter la rentrée »

« Cette rentrée, nous la préparons depuis des semaines. Toutes les mesures sont prises pour protéger nos personnels et nos élèves ». Julie Benetti, rectrice de Corse, l’assure, tout est prêt pour cette rentrée scolaire 2020. Le report, demandé par certains syndicats tels que le SNUIPP-FSU, n’est pas à l’ordre du jour, comme l’a indiqué le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Banquer : « Pour l’heure nous n’avons pas de raisons de reporter la rentrée » explique Julie Benetti.



Une rentrée que la rectrice aborde avec « vigilance et détermination ». Vigilance d’abord face à la situation sanitaire « puisque le premier objectif est de protéger personnels et élèves » rappelle t-elle. Aussi, la rentrée se tiendra dans les conditions « les plus normales possibles, dans le cadre du protocole sanitaire établi suivant les préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique ». Il s’agira donc pour tous de respecter les gestes barrières, « qui restent les mesures les plus efficaces ». Et, pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans « le port du masque sera obligatoire dans les espaces clos, même en cas de distanciation physique d’un mètre ».



L’autre objectif de cette rentrée, c’est « assurer l’éducation pour tous ». L’enjeu est capital, car il s’agit de « résorber les écarts et de rattraper les retards qui ont pu naître de la crise ». Une prise en charge qui implique d’identifier les besoins propres à chaque élève et d’y répondre de manière personnalisée. « Chacun mesure les effets du confinement » déclare la rectrice, « nous avons plus que jamais besoin d’éducation ».



Et cas de reprise de l’épidémie ? « Nous renforcerons le protocole et déploierons le plan de continuité pédagogique », qui, selon la situation, pourra être mixte, « entre enseignement à distance et en présentiel », ou, dans une hypothèse plus défavorable, se déployer dans un contexte de fermeture des établissements. « Quelle que soit la situation, nous sommes prêts » garantit Julie Benetti. « Si la situation venait à de dégrader, nous adapterions les mesures. Il est naturel que des inquiétudes s’expriment, mais le protocole prévoit toutes les situations jusqu’aux scénarios les plus dégradés » indique t-elle.