Judo : Six podiums pour les judokas corses à Marseille

En moins de 48 kg Mélissa Dieudonnée (Ajaccio Judo) finit troisième tout comme Eva Hernandez en moins de 57 kg (Judo Kwai Moriani) et Maxime Marchione, moins de 55 kg, (Ajaccio Judo) tous trois devront rééditer leur performance lors de la seconde demi finale à Toulouse le 14 Mars afin de valider leur ticket pour les Championnats de France

En moins de 57 Kg Lise Camuzet (Ajaccio Judo) remporte la catégorie avec autorité tout comme Léa Machut (Judo Club Lucciana) en + 70 kgs qui revient à son meilleur niveau.

En moins 66 Kg, enfin, Matéo Bazin (Dojo Porto-Vecchiais) s'octroie une première place avec panache.

Ils sont qualifiés quant à eux pour les France Première division cadets qui auront lieu les 11 et 12 Avril à Villebon sur Yvette.

Pour Yves Camuzet "le groupe insulaire s'est bien comporté confirmant sa montée en puissance au bon moment .

Nous avons réalisé six podiums mais nous aurions pu faire plus avec notamment 3 combattants qui se sont classés cinquièmes et qui passent tout près de la médaille.

C'est de bon augure avant la deuxième demi finale qui devrait nous permettre de valider d'autres tickets pour les championnats de France cadet".