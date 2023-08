Journées mondiales de la Jeunesse : Un petit air de Corse au Portugal

Les Journées mondiale de la jeunesse (JMJ) étaient attendues avec impatience. Elles n'avaient plus eu lieu depuis 2019 à Panama. Cette année, c'est à Lisbonne au Portugal qu'elles se déroulent, en présence d'un million de jeunes pèlerins. Parmi eux, un groupe de 20 jeunes du diocèse d'Ajaccio encadré par le père Louis El Rahi.



Partie de l’île le 29 juillet, la délégation corse a d’abord passé trois jours dans le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, situé au nord de Lisbonne. Ce lieu de pèlerinage chargé d’histoire, où un ange serait apparu trois fois à des bergers en 1916, a été pour le groupe la découverte d’une « foi et une dévotion mariale très importante », comme le rapporte le père Louis Al Rahi. Pour beaucoup, cette première expérience au Portugal est une source d’apprentissage et d’approfondissement de leur engagement religieux. « À Fatima, les séminaristes nous ont raconté l’histoire de ce lieu que je ne connaissais pas du tout, et j’ai trouvé ça vraiment intéressant, raconte Lucie, 17 ans. Venir ici, ça nous permet d’en découvrir encore plus sur Dieu, la vie de Marie et la religion catholique d’une manière générale, et ça enrichit notre foi ».





Apprendre à connaître son prochain





Le groupe a ensuite mis le cap sur Queluz, en banlieue de Lisbonne, dans la paroisse de Notre-Dame de la Foi, où ils logent avec des chrétiens de toutes les nationalités. « C’est un lieu important de brassage, où les jeunes rencontrent des gens du monde entier qui expriment leur foi dans d’autres langues, ils embrassent différentes cultures et ça fait vraiment partie des instants très forts aux JMJ », indique le père Louis Al Rahi. Dans cette enceinte où sont réparties plus d’une dizaine de nationalités différentes, le groupe corse ne passe pas inaperçu. « On est seulement vingt, mais on a ramené le grand drapeau de tout le rassemblement! Dans la paroisse où nous sommes accueillis avec les jeunes, les chansons corses résonnent régulièrement, on leur a même chanté la Goffa Lolita, s’amuse le curé de Bravona. Les gens sont fascinés de nous voir aussi enthousiastes et ça leur fait découvrir notre île d’une certaine manière ».









Outre la fête et les chants, la délégation corse est également là pour en apprendre plus sur le catholicisme et les autres cultures dans le monde. La messe d’ouverture, faite par le cardinal de Lisbonne devant un million de pèlerins, a été l’occasion pour eux de faire connaissance avec d’autres jeunes. « C’est génial d’avoir accès à autant de nationalités, s’enthousiasme Antoine, qui vient de fêter ses 17 ans à Lisbonne. On va voir des groupes, on discute de leur arrivée à Lisbonne et de leur culture. Je trouve que c’est une expérience fantastique et on a beaucoup de chance de pouvoir la vivre, c’est une chance unique dans une vie ». Durant le reste du séjour, les jeunes assisteront à des catéchèses, soit des cours religieux, axés autour de la place de l’être humain dans l’avenir, l’une des thématiques principales de ces JMJ. « Cette année, les JMJ ont pour thème ‘Marie se leva et partit en hâte’, issu d’un verset de l’évangile selon Saint Luc. C’est une manière de rappeler que si nous sommes chrétiens, nous avons reçu cet appel à nous mettre au service des autres. Toutes les catéchèses que nous faisons ont pour but de nous rappeler aux jeunes qu’ils sont l’avenir et qu’ils doivent bâtir un monde meilleur », rappelle le père Louis Al Rahi.



Jeudi, en fin d’après-midi, les jeunes ont accueilli le pape François, qui s’est déplacé en vue des activités de ce week-end. Comme tout le monde dans la délégation qu’il emmène, le curé de Bravona espère voir le pape d’un peu plus près. « C’est très organisé donc on a des carrés prédéfinis où s’installer, on ne sait pas si le pape passera ou pas parmi nous, mais on aimerait être près de lui, et autrement que sur un écran géant », souligne le curé. L’occasion d’approcher près du Saint-Père se fera peut-être samedi, lors de la vigile organisée sur la grande esplanade qui surplombe Lisbonne. Tous les adolescents se réuniront une dernière fois et dormiront sur place avant la grand-messe donnée par le pape François dimanche matin, accompagnés par tous les prêtres présents, dont le père Louis Al Rahi.





Au contact de l'Église universelle pour renforcer la foi





Bien que le séjour ne soit pas encore terminé, les jeunes sont ébahis par communion spirituelle intense qui règne dans les rues lisboètes. « Je suis quelqu’un qui aime beaucoup découvrir est voyager, donc quand le père Louis El Rahi m’a donné l’occasion de le suivre au Portugal pour rencontrer plein de jeunes qui partagent la même foi que moi, j’ai sauté sur l’occasion, développe Lucie. Au final, c’est hyper intéressant, on va voir les gens, les gens viennent nous voir, et on peut vraiment échanger sur notre religion avec les différentes cultures présentes ». De son côté, Antoine à l’impression d’avoir mûri depuis son arrivé au Portugal, et dit avoir découvert « un nouvel aspect de la religion, qui correspond encore plus à mes principes. Je pensais le catholicisme un peu ‘coincé’ et finalement, il y a des pratiques qui sont très intéressantes et ça a raffermi ma croyance en Dieu », assure le jeune homme.



Le père Louis Al Rahi, qui avait déjà participé aux JMJ à Madrid en 2011, sait très bien que ces journées renforcent la foi de ceux qui y participent. « C’est une très belle intuition qu’a eue Saint Jean-Paul II en créant ces Journées mondiales de la jeunesse. Si on ne rencontre pas des jeunes du monde entier, on s’enferme, surtout pour nous en Corse qui sommes sur une île, où cette tentation du repli peut être plus présente. Nos jeunes, qui ont croisé des gens qui viennent de partout sur Terre, découvrent que les rencontres et les amitiés qu’ils nouent ici peuvent durer toute la vie », prévient le père Louis Al Rahi.