Journées européennes du patrimoine en Corse : les pépites de cette 36e édition

Samedi 21 et dimanche 22, de 10h00 à 19h30



Accès gratuit au musée

« Jeu parcours Prismatic » autour des collections permanentes à destination des familles et du jeune public

https://openagenda.com/jep-2019-corse/events/dossier-prismatic-jeu-parcours-destine-a-tous-petits-et-grands



Visite commentée de la citadelle de Corti

https://openagenda.com/jep-2019-corse/events/visite-commentee-de-la-citadelle-de-corti



2019, l’année des 600 ans du castellu médiéval de Corti…



Situé au centre de l’île, elle a été construite en deux temps : en 1419, Vincentello d’Istria, fait construire le Château au sommet du rocher qui domine la ville, en 1769, sous les ordres du Comte de Vaux, les troupes françaises entreprennent la construction de la citadelle proprement dite. Elle comprend trois niveaux de fortifications, délimitant trois zones de défense : le château, les remparts protégeant la cour et la grande caserne et le rempart intérieur qui défendait la caserne Serrurier, où est implanté aujourd’hui le musée de la Corse.



La visite du castellu permet d’accéder au point culminant de la ville d’où l’on jouit d’une vue panoramique sur les vallées.



Visite à 11h00, 14h00 et 17h00.Durée : 1 heure.



Samedi 21 septembre à 15h00

Conférence de Christian MAGDELAINE « Découverte récente d'une cetera (cistre corse) d'époque. Un instrument à restaurer, l'exemple de la cetera de Soriu di Tenda, analyses et présentation ».



https://openagenda.com/jep-2019-corse/events/conferences_572368



Le luthier bastiais Christian Magdeleine présentera au public en exclusivité au musée de la Corse une cetera du XIXe siècle retrouvée récemment. À travers cette présentation, diverses questions seront abordées et débattues avec le public.



La conférence sera suivie d’un atelier- découverte autour des techniques de restauration de lutherie, et d’une discussion sur la création artistique contemporaine avec ces instruments anciens.



Dimanche 22 Septembre à 15h00

Conférence de Camille ANNOUN et Charlotte NEMOZ, « Vers une approche patrimoniale du territoire autour de la Méditerranée »



https://openagenda.com/jep-2019-corse/events/conferences_572368



L’intervention propose une réflexion sur le patrimoine territorial, les ressources naturelles et culturelles vernaculaires à travers l’histoire, et sur la transmission en situation d’une culture commune méditerranéenne.



À travers des exemples d’études et d’actions réalisées, il s’agira d’esquisser une démarche patrimoniale transversale, produit d’une fabrication humaine à la fois naturelle et culturelle visant au confort, à l’économie, à la richesse des usages et à l’habitat des paysages vécus et naturels.



L’architecture et les paysages méditerranéens nous témoignent de permanences, de traditions et d’adaptations au climat et au sol dont la conscience et l’étude nous permettront de révéler le patrimoine territorial, d’élaborer un imaginaire partagé grâce à un récit commun du paysage et de proposer des solutions véritablement pérennes à l’aménagement du territoire comme bien commun.