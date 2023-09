Journées européennes du Patrimoine : Plongée dans l'histoire des hôpitaux militaires de Corte

Cette conférence, qui a attiré un public nombreux et captivé, a été animée par Gérard Giorgetti, un professeur de chaire supérieure, agrégé d'histoire et membre éminent de la Société Historique de Corte, présidée par Françoise Ferreira. Au cours de cette présentation, les divers édifices de la ville ont été examinés sous l'angle de leur utilisation hospitalière, permettant ainsi de retracer l'évolution de la politique de santé pendant les 18e et 19e siècles. Parmi les bâtiments mentionnés figuraient la Maison Rossi, la Maison Mariani, la Maison Benedetti, le couvent Saint-François, la caserne Serurier, ainsi que la Maison Sainte-Croix.

De nos jours, ces édifices sont soit très dégradés comme le Couvent des Cordeliers, soit disparus comme la Maison Rossi, soit affectés à d’autres fonctions. Et c’est le cas de la Caserne Serurier qui a été transformée et qui abrite aujourd’hui le Musée de la Corse. Mais il reste dans la mémoire collective cortenaise le nom d’Hôpital anglais affecté à la Maison Rossi depuis 1796, lorsqu’elle fut rehaussée d’un étage pendant le cours intermède du Royaume Anglo-Corse (1794-1796). Cette fameuse maison qui était située à l’entrée des Lubbiacce, sur la rue Monseigneur Casanova, anciennement Sculiscia.