Journée nationale d'hommage aux harkis : ce 25 septembre la cérémonie se déplace à Zonza

Rédigé par La rédaction le Lundi 23 Septembre 2019 à 10:35

La journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives instituée par le décret du 31 mars 2013 donne lieu chaque année à une cérémonie officielle à Ajaccio et à Bastia le 25 septembre.

Exceptionnellement cette année se tiendra dans le village de Zonza à partir de 10h45.

La cérémonie commémorative se déroulera devant la plaque inaugurée en 2015 par Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat aux anciens combattants et à la mémoire, au hameau de forestage de Zonza.

