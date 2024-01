Journée mondiale des zones humides : De nombreuses animations en Corse à partir du 1er février

Les animations



Haute-Corse



Samedi 3 février et Dimanche 4 février de 09h à 16h (grand public / Inscription OBLIGATOIRE*). « Un moment de relaxation » proposée par la CdC (Christian Mikdjian) Relaxation au cœur de la Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia, site RAMSAR. Initiation à la relaxation au cœur de cette zone humide. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu de tranquillité. La détente, la respiration, le relâchement, le ressenti positif, mettront vos sens en éveil et établiront une relation forte entre votre sensibilité et la nature.



Dimanche 4 février de 10h à 12h & 13h30 à 15h30 (grand public / Inscription OBLIGATOIRE) 2 L'étang de Palu, cette zone humide à découvrir Proposée par la CdC (Christine Avignon) et le PNRC Découverte de l’étang de Palu, site RAMSAR et propriété du Conservatoire du Littoral.



Samedi 17 février de 08h30 à 12h00 (grand public / Inscription OBLIGATOIRE) L'étang d'Urbinu, ce haut lieu de quiétude et de biodiversité Proposée par la CdC (Christine Avignon) et le CEN Corse



Dimanches 18 février et 25 février de 09h30 à 12h00 & de 14h30 à 17h00 (grand public / Inscription OBLIGATOIRE) Lozari et sa zone humide du Reginu Proposée par la CdC (François Montecattini) Découverte des richesses du site protégé de Lozari (propriété du Conservatoire du Littoral), de sa rivière "U Reginu" et de sa vallée, classée site Natura 2000.



Corse-du-Sud



Jeudi 1er février 2024 de 09h à 16h (BTS Gestion et protection de la Nature) Découverte des zones humides temporaires de Campomoro Senetosa Proposée par le « Syndicat ELISA » et l’OEC Dimanche 4 février 2024 de 09h30 à 15h30 (grand public / Inscription OBLIGATOIRE) Découverte des zones humides temporaires de Campomoro Senetosa Proposée par le « Syndicat ELISA ».



Dimanche 11 février 2024 de 09h30 à 12h (départ du port de Porto Pollo) & 30 juin 2024 (au départ d'Olmeto plage) (grand public / Inscription OBLIGATOIRE ; 50 €) Les zones humides de Porto Pollo et Abbartello en kayak Proposée par Abbartello Kayak Nature *Renseignements au 04 95 50 99 41