Journée du cheval et de l'âne dimanche 27 septembre à Biguglia

Malgré la crise sanitaire, les dirigeants du Conseil du cheval Corse ont tenu à maintenir cette édition 2020 et c’est une bonne chose. La journée débutera à 10h avec l’ouverture officielle de la journée par un défilé équestre. Les animations se poursuivront jusqu’à 19h avec spectacle équestre, concours, courses, démonstrations, danses, balades à poney et à dos d’ânes, stands d’artisans et de produits locaux…Entrée et parking gratuits.

Le programme

10h : ouverture officielle et défilé équestre

10h15 : Spectacle équestre 1ère partie

10h30 : Concours modèle et allures toutes races

11h00 : Identification des ânes

11h15 : 1ère commission d’Approbation des ânes

11h45 : Concours modèle et allures races asines

13h00 : Courses doubles poneys

14h00 : Commission d’approbation Cheval corse

14h45 : Concours modèle et allures chevaux

15h15 : Démonstration de coutellerie

15h30 : Spectacle équestre 2ème partie

16h00 : Groupe de danseurs

16h30 : Démonstration western

17h00 : Spectacle équestre 3ème partie

17h30 : Puissance

18h00 : Démonstration de maréchalerie

19h00 : Remise des prix.