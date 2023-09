Journée de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment : "première" à Furiani

La première édition de la journée des artisans du BTP s’est tenue vendredi 29 septembre au stade Armand-Cesari de Furiani. Organisé par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) de Haute-Corse, cet évènement a réuni une vingtaine d’entreprises du secteur ainsi que de nombreux artisans, affiliés ou non à la Capeb. Au côté de partenaires tel que la Banque de France ou l’Agence régionale d’amélioration des conditions de travail (Aract), cette journée a été l’occasion pour les artisans et les entreprises du département de parler des bonnes pratiques à adopter dans le monde du bâtiment, aussi bien d’un point de vue financier que sécuritaire.







Un secteur en grande difficulté mais qui tient bon







« Notre but, c’est d’aider les artisans du bâtiment au quotidien, que ce soit pour leurs démarches administratives, le montage de projet, les formations réglementaires et techniques ou encore la constitution de dossiers pour les certificats d’énergie, énumère Vincent Baldo, le président de la Capeb de Haute-Corse. Nous servons aussi d’intermédiaires pour faire remonter les informations en préfecture ou auprès des élus pour défendre au mieux les intérêts des artisans qui sont tous les jours sur le terrain ». Durant cette journée, la Capeb a organisé des ateliers pour les entrepreneurs et artisans afin que leurs sociétés arrivent à sortir la tête de l’eau face à cette période trouble que vit le monde du BTP.







Il faut dire que le secteur du bâtiment est exsangue depuis 2022 et l’envolée du prix des matériaux de construction à cause de l’inflation. « Nous commençons à peine à ressentir les effets de cette crise, notamment dans le neuf, indique le président de la Capeb de Haute-Corse qui voit la situation compliquée que traversent les entreprises du secteur. Les prix se sont stabilisés mais ils ne sont toujours pas redescendus ». Ces derniers temps, l’obtention des permis de construire s’est durcie « avec 30 à 35% de permis délivré en moins, ce qui freine l’activité des entrepreneurs qui officient dans le neuf », souligne le président de la Capeb de Haute-Corse. De même, les taux d’intérêt pour les emprunts auprès des banques sont passés selon Vincent Baldo « de 1% à quasiment 5% en seulement un an ». Néanmoins, si la situation semble tendue dans le BTP, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne, c’est notamment le cas de la rénovation, qui se porte à merveille. « Dans les villages, on a toujours besoin de mettre à jour des systèmes électriques, de refaire de l’isolation ou d’évoluer vers un mode de chauffage plus performant, ce qui donne une activité soutenue sur ce segment », assure Vincent Baldo.







Assurer une meilleure sécurité pour les employés







L’autre aspect sur lequel la Capeb a voulu informer les artisans et les entrepreneurs, c’est la sécurité sur les chantiers. En effet, selon l’Aract, qui a organisé un atelier autour de la prévention des accidents du travail graves et mortels, 30% des accidents sont causés par des chutes et sont à l’origine d’arrêts de travail de plus de quatre jours. Pour faire prendre conscience de ce problème aux chefs d’entreprises présents, des discussions ont été amorcées autour de cette thématique. Pour Christine Simoni, consultante en risque professionnel et ergonome de formation « qui dit prévention dit anticipation ». C’est d’ailleurs l’un des points cruciaux développés lors de cet atelier: « les risques que l’on peut éviter le plus facilement sont ceux que l’on pourra anticiper dans la préparation d’un chantier, à savoir les risques que l’on connaît et ceux qui pourraient survenir. Le problème, c’est que les choses que l’on envisage ne se passent pas du tout comme cela. Toutefois, de manière générale, si vous anticipez, vous allez diminuer les risques », prévient la consultante. Ces conseils sont dans la même lignée que ce que promeuvent les responsables de l’Aract, qui préconise pour pouvoir avancer dans la bonne direction, « un accompagnement collectif entre la direction et les salariés afin de définir les bonnes conduites à suivre sur un chantier ».





Le mot-clé diffusé par l’Aract et la Capeb, c’est l’anticipation, une mesure également prônée par Christine Simoni: « souvent, le fait de préparer son chantier en amont, cela fait gagner du temps, cela fait gagner de l’argent et cela diminue les risques. Les structures qui réagissent en aval sont celles qui perdent du temps, qui mettent en danger la vie de leurs salariés et qui perdent en efficacité, souligne la consultante en risque professionnel. Ce qui est important, c’est que les structures n’aient plus une vision de la prévention en termes de contraintes, mais plutôt comme d'un appui au bon fonctionnement de l’entreprise », affirme Christine Simoni.