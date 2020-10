Journalisme et corsophonie : l'heure de la rentrée pour la troisième promotion

Il s'agit d'une formation de journalisme en contrat de professionnalisation.

Elle a été initiée par l'université de Corse en partenariat avec l'école de journalisme ESJ pro Montpellier.

Le but est de former des journalistes pour les divers médias insulaires partenaires : Corse Net Infos, Via Stella, RCFM et TéléPaese.

Ce diplôme est soutenu par la CdC et la formation continue de l’Université.

Sur le plan pédagogique, les enseignants sont des professeurs de langue Corse de l'université, mais aussi des intervenants journalistes corsophones et des professeurs de l'école de Montpellier.