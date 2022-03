Jour de rentrée pour les 87 élèves de la 44ème promotion de l’IRA de Bastia

Un Institut citoyen, durable et connecté



Depuis deux ans et demi, la réforme de la scolarité a entraîné un rythme effréné. Tous les six mois, les promotions se succèdent. Mais face à ce dispositif, les personnels encadrants ont pour volonté première la bienveillance et souhaitent que leurs élèves s'épanouissent tout au long de leur apprentissage. Fidèle à ses fondamentaux, la "Casa Cumune" continuera d'être un lieu d'acquisition des savoirs et d'échanges



Fortement engagé dans l'égalité des chances et partenaire de premier plan du Rectorat de Corse, l’IRA de Bastia comptabilise des dizaines de ses élèves investis dans le lancement des "Cordées de la Réussite". Les tuteurs de ce dispositif accompagnent plusieurs centaines de collégiens et lycéens corses d’établissements de zones sensibles dans leurs projets d’avenir. La classe préparatoire "Talents" a déjà formé une cinquantaine de candidats issus également de milieux défavorisés à différents concours de la fonction publique. Des résultats excellents ont d’ores et déjà été obtenus par cette première promotion baptisée "Gisèle Halimi".





Soucieux du combat en faveur de l’égalité professionnelle femmes / hommes, Didier Grassi, adjoint de la directrice de la Formation Continue évoque "des promotions d’élèves largement féminisées (entre les deux tiers et les trois quarts) et une parité parfaite observée dans les postes de cadres dirigeants de l’Institut, en plus naturellement de la place accordée à cette thématique dans nos formations initiale et continue". Face aux enjeux écologique et numérique, l'IRA de Bastia a pris des dispositions et mis en place des moyens matériels, logistiques et connectés afin de pallier aux impacts néfastes que peuvent engendrer certaines situations.



Un printemps riche en évènements



Ces cadres de l'Etat en devenir, s'apprêtent à vivre des temps forts de la vie démocratique avec les élections présidentielle puis législatives. Les futurs scrutins vont déterminer un nouveau gouvernement qui sera marqué de son empreinte de nouvelles réformes de l’administration et lancera de nouvelles politiques publiques que les élèves de la 44ème promotion, ainsi que leurs prédécesseurs, seront chargés de mettre en œuvre.

"Un autre grand évènement, à l’échelle de l’IRA de Bastia, sera la fin du mandat de notre présidente du conseil d’administration, Hélène de Coustin, qui présidera son dernier conseil, le 15 mars prochain. Elle aura, durant des années, présidé avec bienveillance, rigueur et humanité l’instance de gouvernance de notre Institut. Assurément, elle nous manquera. Assurer sa succession sera l’une des grandes priorités du printemps" exprime Gérard Clerissi , le directeur de l'institut régional d'administration de Basti.