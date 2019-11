Josiane Chevalier au Collectif Massimu Susini : "nous n'avons pas attendu votre interpellation pour réagir dans le respect des lois et des règlements"

"J'accuse réception de votre courrier du 15 novembre 2019 par lequel vous m'interpellez sur la situation de la Corse au regard de la criminalité organisée et du contexte de violence qui caractérise l'île.

Les polémiques sémantiques ne m'intéressent pas, surtout lorsqu'elles relèvent de postures qui ne sont que les paravents de l'inaction.

Ce qui m'importe, c'est que les services qui relèvent de ma responsabilité soient en permanence mobilisés pour lutter contre toutes les formes de violence et contre tout ce qui peut nourrir la criminalité organisée.

Et nous n'avons pas attendu votre interpellation pour agir dans le respect des lois et règlements pour contrer les dérives que vous évoquez.





Vous parlez d'entreprises a racketées » chaque fois qu'un chef d'entreprise signale de tels faits aux services de police ou de gendarmerie les enquêtes sont menées sous l'autorité de la justice. Si vous avez connaissance de tels faits, je ne peux que vous inviter à les porter à la connaissance des autorités.





Vous parlez de marchés publics « truqués » : le contrôle des marchés publics est une des priorités des services de l'Etat. Mais, dans ce domaine aussi, je ne peux que vous encourager à porter à notre connaissance les complicités ou les menaces que vous évoquez





Vous parlez de milliers d'hectares de terres agricoles victimes de la spéculation immobilière dais-je vous rappeler l'action menée par mes services au titre du contrôle de légalité, notamment sur l'urbanisme (99 recours en justice en 6 mois pour la seule Corse-du-sud), pour la reconquête du domaine public maritime, ainsi que les contrôles CODAF pour lutter contre tous les types de fraudes.





Vous parlez de citoyens menacés ou victimes d'agressions diverses : les atteintes aux personnes font l'objet d'une prise en compte déterminée par les services : si vous connaissez des personnes qui se sentent menacées, n'hésita pas à les inviter à signaler ces faits aux services compétents.





Je puis vous assurer que chaque signalement circonstancié et documenté sera pris en compte.

J'ai parfaitement conscience que dans ce combat contre toutes les formes de violence nous devons encore aller plus loin dans le cadre des procédures prévues et des compétences de chacun.

C'est dans cet esprit que je serai intéressée de connaitre, au-delà des considérations générales que vous avez diffusées sur la place publique, vos demandes précises étayées par des éléments qui me permettront d'orienter le travail des services placés sous mon autorité.

Je vous prie d'agréer, Madame. Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués…"