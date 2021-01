Joseph Colombani : « Il n’y a pas d’organisation de marché en Corse, pas d’accès au foncier et aux financements privés »

- L’avis donne une explication sur le pourquoi. Quelle est la vôtre ?

- L’explication de l’avis sur le pourquoi est incomplète. Elle ne fait pas clairement apparaître le problème du foncier, de mise à disposition du foncier. Je ne parle pas de présence du foncier, il y a bien assez de foncier en Corse, on le voit notamment avec les ESA (Espace stratégique agricole) ou les surfaces pastorales, mais c’est du foncier en friche. La question est : comment accéder à ce foncier ? En Corse, cette capacité à accéder au foncier n’existe pas ou existe moins qu’ailleurs parce qu’il y a un problème d’indivision pour les terrains de montagne – indivision, biens non délimités et absence de titres, les trois en même temps – et en plaine, un problème d’attente spéculative. Les gens attendent simplement que leurs terrains passent constructibles. Ces deux problèmes-là font que l’accès au foncier est bloqué. Parallèlement, il y a toujours le problème de l’accès au financement. La Corse compte 12 milliards € d’épargne pour seulement 4 milliards € d’encours de crédits, cela veut dire qu’on n’a pas accès au financement. La Bretagne, par exemple, a 16 milliards € d’épargne pour 51 milliards € d’encours de crédits.



- Pourquoi ce manque de crédits ?

- Parce qu’il n’y a pas une volonté politique claire de développer des secteurs économiques qui auraient des débouchés et attireraient des investisseurs. Les banques et le marché international pourraient investir dans ces secteurs d’activités et dans notre île. En Bretagne, oui ! En Corse, non !



- N’est-ce pas du à l’étroitesse du marché intérieur ?

- Qu’est-ce qui nous empêche d’exporter ? Qu’est-ce qui empêche le vin, la clémentine, le kiwi… d’être exportés ? Rien ! La clé, c’est l’organisation du marché. C’est justement le troisième point, indissociable des deux autres. Existe-t-il des organisations de marché qui prennent en compte l’amont et l’aval et qui structurent, notamment sur les produits de consommation courante, leurs offres à partir de la demande ? Tout cela chapeauté par une administration style ODARC qui subventionnerait l’offre pour qu’elle réponde à la demande. Non ! Il n’y a aucune organisation de marché en Corse, aucun accès au foncier et aucun accès aux financements privés. Le financement public est construit depuis Bruxelles avec des règlements imposés dont on n’a pas fait le tour. Par exemple, l’article 60 et la clause de non-recouvrement sont, pour moi, le symbole de la façon dont on peut utiliser les fonds européens pour les orienter vers une véritable politique de production. On ne l’a pas fait ! L’Etat ne l’a pas fait à travers les préfets, et la Collectivité de Corse ne s’est pas saisie de cet article 60.



- Que dit cet article 60 ?

- Il dit qu’un Etat-membre, à travers ses préfets, a la possibilité de vérifier si les aides européennes ne correspondent pas à un effet d’aubaine et, le cas échéant, les interdire. La jurisprudence de cet article 60 prévoit que le préfet peut, avec « un faisceau d’indices subjectifs », ne pas donner ces aides. « Subjectif » cela veut dire qu’il n’a pas à s’expliquer sur les véritables raisons de ce blocage des aides. Il suffirait en amont et sur la base de ce règlement européen de se mettre d’accord avec la profession et les politiques pour décider, par exemple, concernant les fameuses primes à la surface, de limiter la surface correspondant à ces aides. Au delà de 1000 hectares par exemple, on ne donne plus d’aides. C’est une raison qui n’est pas subjective, mais qui peut être concertée et qu’on peut entendre. Pareil pour le taux de chargement. On a vu, dans certaines déclarations, 10 vaches pour 1 000 ha déclarés, ou 8 truies pour 2000 ha. On peut décider qu’en dessous d’un certain taux, on ne donne pas d’aides. L’Etat a, de cette façon, la possibilité d’utiliser ces aides européennes pour qu’elles servent véritablement au développement productif de l’agriculture corse.



- Y-a-t-il d’autres raisons à cette cherté de la vie ?

- Une autre raison est la formation qui n’est pas adaptée, notamment à la demande. Là aussi, le mot sacré est la concertation. Nous estimons qu’il faut rentrer dans une vraie concertation avec la distribution. L’idée est de partir des consommateurs pour remonter vers les producteurs. Quelles sont les attentes ? Qu’est-ce qui est supportable en termes de coût ? Comment fait-on pour y répondre ? La demande s’appuie sur quatre paramètres : le produit, le prix, la période et la quantité. Si on crée une base de données qui s’appuie sur ces quatre paramètres, on peut, de notre côté, organiser l’offre. Qu’est-ce qu’on produit ? A quel prix ? En quelles quantités ? A quelles périodes ? On peut mettre en route tout le système de libération du foncier et lancer la production avec la formation adéquate, le financement adéquat et le marché qui, cette fois, serait présent.