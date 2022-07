Joli succès pour A Festa di u Libru de Lisula

Artelibri, basée à lisula à la Casa Salvini, travaille en étroite collaboration avec Praticalingua Balagna. Son objectif est de mettre en place un projet de territoire permettant d’inclure les communes environnantes : Santa Riparata, u Munticellu, Curbara, Belgodère… de façon à fédérer, à partager des projets culturels et patrimoniaux dans les deux langues, Corse et français et dans d’autres langues telles que l’italien ou le sarde…

"Nous voulons, à travers un travail à l’année qui s’effectue à la fois dans les écoles et dans des lieux appropriés, redonner au livre toute la place qui lui revient, car il est un instrument de liberté et d’émancipation." indique l'association.

L’image est associée à ce travail sous différentes formes à savoir : bande dessinée, roman graphique, vidéo, films, expositions de peinture… Sans oublier les ateliers d’écriture, de lecture à haute voix…