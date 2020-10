Joël Giraud au congrès de l’ANEM : « Pour être efficace, la relance doit passer par les territoires »

Pallier le manque d’ingénierie

Au-delà des politiques publiques, Joël Giraud estime que la montagne doit d’abord compter sur elle-même, sur les qualités des élus – « la ténacité et à la persévérance » - qui la défendent au quotidien et se battent pour son développement, voir sa survie. « Les élus de la montagne sont des élus inventifs et ingénieux qui trouvent souvent à leurs problèmes des solutions que l’on met en œuvre ensuite sur le territoire national ». Ces solutions ne peuvent que venir du terrain : « Les territoires ont leur mot à dire. Il appartient à l’Etat de les accompagner. Un élu local apprend très tôt que les projets ne doivent pas arriver directement de Paris ou même d’une collectivité plus régionalisée parce les féodalités régionales existent aussi », mais émaner des territoires. Le problème est souvent le manque d’ingénierie. « C’est pourquoi nous avons décidé de renforcer l’ingénierie de territoire au travers de l’Agence nationale de cohésion des territoires dont les Préfets sont les correspondants officiels. Cela permettra d’avoir de l’ingénierie nationale à disposition des territoires. Mais parfois, elle ne suffit pas. Nous avons, aussi, décidé de mettre, par appel d’offres, des heures de cabinet d’études à la disposition des territoires. Nous allons, également, lancer une politique de volontaires territoriaux en administration. Ce seront environ 1500 jeunes, ayant une bonne formation, proposés aux territoires ruraux en priorité, pour lancer une ingénierie sous la tutelle de la collectivité employeur et prise en charge par l’Etat. Les jeunes seront les fers de lance des politiques nouvelles sur les territoires ».



Des contrats de ruralité

Dans ces temps troublés, le secrétaire d’Etat est catégorique : « Il ne peut pas y avoir de relance efficace, si elle ne passe pas par les territoires. Le Plan de relance sera décliné dans des Contrats de plan de relance et de transition écologique qui seront des contrats de ruralité dans les zones de montagne dans la plupart des cas ». Les crédits, qui les alimenteront, seront « déconcentrés au niveau des Préfets qui seront amenés à faire en sorte que ces contrats soient élaborés sur le territoire ». Ceci dit, il prévient : « Nous voulons des projets de terrain qui fassent remonter les priorités d’un territoire, qui sont structurants. Nous ne voulons plus d’un système où tout le monde lance des appels à manifestation d’intérêts et où seules peuvent répondre des grosses collectivités, des régions quelquefois, souvent des métropoles qui ont l’ingénierie suffisante et qui phagocytent et récupèrent l’ensemble des crédits. Les territoires ruraux et de montagne passaient à la trappe ». Autrement dit, désormais, plus question d’octroyer des crédits à la ruralité qui ne profitent pas à ceux qui en ont le plus besoin. Ce qui compte, désormais, c'est la centralité. « Nous avons lancé le programme des petites villes de demain pour accompagner la revitalisation des communes de moins de 20 000 habitants. Nous n’avons mis aucun plancher pace qu’il s’agit de favoriser la centralité à partir d’un bourg-centre qui peut avoir 1500 ou 2000 habitants… Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup d’habitants. Une commune peut avoir 4000 habitants et n’avoir pas de centralité. Elle peut avoir 500 habitants et une centralité importante pour le territoire. C’est quelque chose de très fréquent en Corse ».



La fracture numérique

Le Secrétaire d’Etat fait un point sur le numérique, objet d’une des tables rondes du congrès de l’ANEM, et enjeu crucial de développement de la montagne : « Nous avons fait progressé le réseau 4G sur le territoire, mais il faut aller plus loin dans la maintenance des réseau. Sans maintenance, cela ne sert à rien de mettre la 4G ». Le Plan de relance affecte 500 millions d’euros à la couverture numérique « pas dans les grandes agglomérations où les choses se font de façon naturelle, mais dans les territoires ruraux et de montagne ». Concernant le débat sur la 5G, Joël Giraud se veut pragmatique : « La 5G est faite pour les très gros débits. Pourquoi la montagne ne serait-elle pas une terre d’expérimentation ? Nous en avons besoin ! Des entreprises, implantées historiquement dans le rural, sont isolées, n’ayant aucun moyen de transférer des données importantes, elles parlent de se délocaliser. Des stations de ski, où se connecter est aléatoire, ont peut-être besoin de la 5G. Il ne faut pas être en dehors de cette logique ! ». Connecter tous les territoires est une priorité. « Il faut être vigilant pour qu’il n’y ait pas de territoire oublié. Le pire serait de passer à côté d’un territoire soit parce qu’il est au fond d’une vallée et que ses besoins n’ont pas été analysés correctement parce qu’il est trop isolé par rapport aux réseaux de raccordement, soit des territoires où il n’y a ni téléphone mobile, ni fibre » comme il l’explique en vidéo :