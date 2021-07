Jo de Tokyo 2021 - Alexandra Feracci prête pour le grand jour : « Tout est désormais en place »

Alexandra Ferracci a achevé sa préparation ce samedi au Rossini. Deux séances dans les conditions du tournoi olympique, l’une à 18.00 l’autre en tenant compte du décalage horaire à 3h. « On a peaufiné les derniers réglages techniques avec mes parents, souligne-t-elle,Ils seront importants face aux juges, je Jour J. »



La préparation est, désormais derrière elle. "Les dernières semaines ont été très intensives. Je suis partie à plusieurs reprises sur le Continent pour me préparer avec l’équipe de France. Le plus dur fut de me caler aux horaires du Japon avec des entraînements à 3h, 4h et 5h du matin. Tout est désormais en place. »

Une préparation physique mais aussi mentale même si l’athlète est particulièrement armée de ce point de vue. « C’est le fruit de quatre années de travail. Avec la crise sanitaire, l’échéance a été repoussée à 2021 et encore, en janvier dernier, on ne savait pas si elle allait ou non se dérouler. J'ai pris sur moi et cela m'a forgée encore plus. »



L’Ajaccienne s’est envolée pour Paris en début d’après-midi de ce dimanche 25 juillet. Sa sœur cadette a le droit de l’accompagner. « On s’y est préparés mentalement, rappelle Jean-Michel Feracci, président de la Ligue Corse de Karaté et père d’Alexandra, j’ai pris l’habitude de l’accompagner et elle aussi. On ne pourra pas en raison des restrictions sanitaires, elle s’y est préparée. Il y avait toujours ce clin d’oeil quand nous étions dans les gradins et qu’elle arrivait sur les tatamis, elle sera accompagnée de sa petite sœur. Nous allons, pour notre part, organiser quelque chose dans les locaux du Pascal Rossini, devant un écran géant et nous suivrons cela en direct, le 5 à 3 heures du matin. »

Humble, mais sûre d’elle, Alexandra supporte plutôt bien la pression à mesure que l’échéance se rapproche. « Je ne la ressens pas vraiment même si j’ai le sommeil plus agité qu’à l’ordinaire. Elle monte mais je n’en ai pas encore conscience. Pour tout vous dire, le plus dur fut à l’occasion du tournoi de qualification. Il fallait que je passe. Maintenant que j’y suis, je vais essayer d’aller le plus loin possible. »



« Elle a largement les moyens d’accrocher au moins le bronze - ajoute Jean-Michel Feracci - je pense qu’elle est prête et sera fidèle au rendez-vous. »



Le grand jour est prévu pour le 5 août prochain à 3h du matin, heure française. Dix athlètes seront en lice et il faudra sortir dans les trois premières de la poule pour accéder à la phase finale, sur le coup des 10 heures du matin. Gageons que le Rossini sera, à ce moment-là, bien garni.