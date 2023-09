Jeune blessé par arme blanche à Alata : un mineur de 16 ans interpellé

Le 17 septembre 2023, un incident s'est produit près d'un camion à Alata. Deux jeunes individus, Lavighju A-B (16 ans) et Luka S., se sont retrouvés près d'un camion à pizza bien connu sous le nom de la "Pizza du col", mais ce qui aurait dû être une rencontre sans histoire a rapidement dégénéré.

Une altercation a éclaté entre les deux jeunes hommes, et Lavighju A-B a sorti un couteau, poignardant Luka S. par derrière, le touchant au flanc droit. Les secours ont été appelés en urgence, et Luka S. a été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Le commissariat d'Ajaccio a été informé de l'incident par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), ce qui a entraîné l'ouverture d'une enquête en flagrance pour tentative d'homicide. Lors de son interrogatoire à la sortie de l'hôpital, Luka S. a affirmé ne pas connaître son agresseur, et le motif du différend semblait être lié à une relation passée.

Au moment de l'intervention des forces de l'ordre, l'auteur présumé de l'agression avait quitté les lieux. Cependant, il a rapidement été identifié, et son arrestation a eu lieu le 22 septembre 2023, à son domicile à Alata.

Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs ont découvert l'arme utilisée lors de l'incident, ainsi que 2,5 kilogrammes de cannabis et la somme de 3500 euros en espèces.

Le mineur a été déféré devant un juge pour enfant le 23 septembre, et une décision importante a été prise. Lavighju A-B. a été placé sous bracelet électronique au domicile de sa mère, en attendant son audience prévue pour le 2 novembre 2023.

Au cours de son audition en garde à vue, Lavighju A-B. a admis sa responsabilité dans la tentative d'homicide et a également reconnu son implication dans un trafic de stupéfiants. Il a admis être lui-même consommateur de substances illicites.