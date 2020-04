Jérôme Casalonga, président de Voce : "Il faut repenser notre manière de travailler"

Depuis 2017, le Centre musical Voce de Pigna a rejoint le cercle très fermé des 8 centres nationaux qui ont obtenu le précieux label du ministère de la culture. En raison de l'épidémie du Covid-19 et pour répondre aux directives du Gouvernement, le Centre Voce et l’Auditorium di Pigna ont annoncé dans un communiqué envoyé aux médias la fermeture de leurs portes et la suspension de leurs activités jusqu’au 20 juillet.





A la tête de Voce, Jérôme Casalonga revient sur cette décision:

" C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre mais qui en cette période de crise sanitaire mondiale s'imposait. Cela implique que

Les Cuncerti initialement programmés en avril, mai, juin et début juillet sont annulés, que les Residenze programmées en avril et mai sont reportées à une date ultérieure, et que le rendez-vous emblématique Festivoce n'aura pas lieu cet été, et prendra à la place ses quartiers d’hiver les 17, 18, 19, 20 et 21 décembre 2020.

Par ailleurs, la Scola di Musica suspend ses cours jusqu’en septembre 2020 et le studio d’enregistrement est fermé.





Ces reports ou annulations de manifestations ont, comme vous pouvez l'imaginer, des répercussions graves sur notre fonctionnement, mais nous devons faire avec. La santé de tous est le plus important. Avec l'arrêt des activités, c'est aussi d'autres structures qui sont touchées comme le restaurant ou l'hébergement de la Casa Musicale".





Création d'une chaîne de télévision musicale

Malgré ce contexte particulier, plutôt que de se morfondre, Jérôme Casalonga préfère aller de l'avant et parler d'avenir.

" C'est certain que plus rien ne sera comme avant et qu'il y aura un après Coronavirus. Nous devons en tirer les conclusions et repenser notre manière de travailler mais aussi de vivre et de consommer. Pour l'heure l'équipe de Voce est en chômage partiel mais n'en demeure pas pour autant active. Il va nous falloir réorganiser toute la saison 2020. Nous avons aussi des projets et nous comptons bien les mettre en place.

Nous allons refaire entièrement notre site internet, rénover l'auditorium qui date de 2000, créer des salles adaptées pour accueillir des jeunes des écoles de musiques, mettre en place un centre de formation musicale pour l'année prochaine.





Autre projet qui nous tient à coeur et qui prend forme, celui de la création de notre propre chaîne TV Musicale qui devrait être opérationnelle après l'été avec un abonnement pour la modeste somme de 3€ par mois. Celle-ci permettra des retransmissions de concerts et manifestations et servira aussi aux résidents qui ont besoin de ce support. Cette chaîne, Telavoce sera constituée d'une équipe et pourra faire appel à des intervenants extérieurs".





Jérôme Casalonga insiste sur notre manière de consommer.

"Cette crise sanitaire doit aussi nous faire réfléchir sur notre manière de consommer et notre nécessité à avoir une certaine autonomie avec une économie à l'ancienne. A Pigna, nous devons développer le concept des jardins partagés. La Casa Musicale dispose pour ça de plus d'un hectare de terrain. Nous avons de l'eau, de la terre, du soleil, c'est le moment d'aller plus loin".

Comme bien d'autres associations , Voce attend beaucoup des mesures gouvernementales qui seront dévoilées le 11 mai prochain.