Jean Tiberi est mort à 90 ans : l’ancien maire de Paris était originaire de Corte

L'ancien maire RPR de Paris Jean Tiberi, dernier édile de droite de la capitale de 1995 à 2001 et figure du 5e arrondissement, est mort ce mardi à l'âge de 90 ans. "Paris, sa ville, lui rendra hommage. En sa mémoire, les drapeaux de tous les équipements municipaux seront mis en berne" le 3 juin, au premier jour du Conseil de Paris, a annoncé la maire Anne Hidalgo. L'édile socialiste a salué "la mémoire de cet homme qui a consacré une part immense de sa vie à Paris et au 5e arrondissement. Je garderai le souvenir d'un homme chaleureux, avec qui j'avais tissé des relations cordiales et respectueuses", a-t-elle dit dans un message transmis à la presse.



"Il a su porter haut les couleurs de la capitale", a réagi sur le réseau X Rachida Dati, ministre de la Culture et candidate potentielle aux municipales de 2026. "Son souci constant de préserver la beauté de Paris ou encore le lancement du premier plan vélo, resteront un héritage précieux pour tous les Parisiens", a estimé l'actuelle maire du 7e arrondissement.



Jean Tiberi a pris en 1995 les rênes de Paris, succédant au premier maire de capitale, le RPR Jacques Chirac élu président de la République. Son mentor, dont il avait été le premier adjoint pendant plus de dix ans.



Candidat dissident de la droite lors des municipales de 2001 face à Philippe Séguin, Jean Tiberi fut battu par le candidat du Parti socialiste Bertrand Delanoë, qui a fait basculer la ville à gauche.

Sa carrière politique a été éclaboussée par les affaires, que les élus, dans leurs hommages, n'ont pas mentionnées.





"A sa manière"

Il avait ainsi été condamné en 2013 en appel, comme en première instance, à dix mois de prison avec sursis, 10.000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité pour l'inscription de faux électeurs sur les listes de sa mairie du 5e arrondissement de Paris en vue des élections municipales de 1995 et législatives de 1997. Son épouse Xavière Casanova, décrite comme "omniprésente" à la mairie du 5e, avait elle été condamnée à neuf mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende.



Né à Paris d'ascendance corse, Jean Tiberi, qui a toujours revendiqué ses racines cortenaises dont il était originaire , était entré au conseil municipal de la capitale en 1965. Député de Paris pendant plus de quatre décennies, de 1968 à 2012, il fut également le maire du 5e arrondissement durant 25 ans, de 1983 à 1995, puis de 2001 à 2014.



Arrondissement "qu'il arpentait du matin au soir, du lundi au dimanche" et dont "il connaissait les habitants, les commerçants, les rues et les quartiers", se souvient Anne Hidalgo.

"Un maire engagé", selon l'actuelle maire Horizons du 5e, Florence Berthout, qui a annoncé mardi la disparition de Jean Tiberi. "Un grand amoureux de son arrondissement" pour Paul Hatte, conseiller LR de Paris.



De son bilan, Anne Hidalgo retient "les premières mesures visant à restreindre la circulation sur les berges de la Seine".



Paris lui doit également la réalisation de la Coulée verte, promenade plantée de Bastille à Vincennes, la passerelle Solférino et la création des parcs André-Citroën et de Bercy, "qui font aujourd'hui partie du patrimoine des Parisiennes et des Parisiens", selon la maire PS aux commandes de la ville depuis plus de dix ans.



Tombeur de la droite et successeur de Jean Tiberi à Paris, Bertrand Delanoë a salué auprès de l'AFP l'ancien maire qui a, "à sa manière, montré qu'il aimait cette ville et en particulier le 5e arrondissement".

"A sa façon", a aussi commenté sur X le candidat à l'investiture socialiste pour les municipales de 2026 Emmanuel Grégoire, cette "figure singulière de la droite et de notre vie politique" aura "marqué l'histoire de notre capitale".



Son rival PS Rémi Féraud a salué via le même canal la mémoire d'un "ancien maire fidèle à Paris et au 5e arrondissement".