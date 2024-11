Jean-Mathieu Pierantoni nouveau président de Compagnie d'Arc de Bastia

La Compagnie d'arc de Bastia a tenu son assemblée générale élective il y a quelques jours dans les locaux du club-house de Bastia XV, mis gracieusement à disposition pour la circonstance. Ce fut un moment fort en émotion, marqué par l'hommage rendu par le président sortant, Augustin Duchaud à Ange Pierre Charliac, un membre essentiel et pilier du club, décédé cette année.

Mais cette assemblée générale fut aussi l'occasion de rappeler que la Compagnie d'arc de Bastia compte aujourd'hui 112 licenciés, dont plusieurs participent activement à des événements de promotion du tir à l'arc et que le club s’implique d'une bien belle façon pour son engagement inclusif en proposant des séances adaptées pour les pratiquants en situation de handicap ou en difficulté sociale.





Sur le plan sportif, le club a également brillé, avec une participation remarquable de ses membres aux différents tournois insulaires, et de nombreux résultats d’exception. Trois de ses licenciés se sont qualifiés pour les championnats de France, parmi eux Nicolas Gamblin, qui a atteint une 4ᵉ place en arc à poulies, soulignant ainsi le haut niveau de performance de la Compagnie..





L’assemblée s’est conclue par l’élection du comité directeur et du bureau marquée par un passage de témoin symbolique : après 45 ans de service au sein de la fédération et de la compagnie, Augustin Duchaud a décidé de ne pas se représenter. C'est Jean Mathieu Pierantoni, ancien joueur et éducateur de Bastia XV, qui, à l'unanimité, a été désigné pour prendre les rênes du club avec détermination, entouré d’une équipe engagée et dynamique.



Cette rencontre s’est terminée dans une ambiance conviviale autour d’un repas à "l’Idéal", à Bastia, qui a scellé plus fort encore les liens entre les membres du club à l'heure d'aborder cette nouvelle étape.