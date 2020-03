Jean-Guy Talamoni : "Sur le coronavirus la position de l’Etat n’évolue pas"

La réunion quotidienne de la cellule de crise a eu lieu en préfecture d’Aiacciu ce jour.

Un certain nombre d’informations techniques d’importance non négligeables ont été échangées entre les participants. Pour autant, sur les deux questions urgentes à cette heure, la position de l’Etat n’évolue pas. Il s'agit de l’extension de la fermeture des bâtiments scolaires à toute l’île et de la suspension des relations maritimes et aériennes avec l’Italie.

Pourtant depuis la réunion de la Conférence des présidents élargie d’hier, de nombreuses annonces sont venues confirmer le bien fondé de notre position à cet égard :

- tous les pays frontaliers ont fermé leur frontière avec l’Italie (Suisse, Autriche, Slovénie), à l’exception de la France. Malte également.

- de nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers l'Italie, y compris British Airways et Air France dont l'Etat est actionnaire.

Nous appelons à nouveau les différentes institutions partenaires à prendre en compte cette évolution rapide de la situation nécessitant une action énergique de l’ensemble des pouvoirs publics en Corse.