Jean-Baptiste Pascal (Bastia XV) : Un Corse champion du Monde de rugby à 7

- Comment passe-t-on des catégories de jeunes de Bastia XV à analyste de France VII ?

- Alors on passe par beaucoup d’étapes. Je pense que ce qu’on doit retenir c’est avant tout la passion du rugby et de l’analyse. Ensuite forcément vient le travail avec des diplômes universitaires (Licence STAPS à Toulon et Master STAPS à Créteil et Cardiff) obtenus avec le soutien de tous mes proches. Mais cela ne servirait à rien sans la détermination de réussir. Je n'avais pas le droit de quitter l’île et mon cercle familial à 18 ans, sans donner le meilleur de moi-même. Enfin de fil en aiguille, en enchaînant stages et expériences, j'ai franchi, petit à petit, tous les échelons.



- Cette blessure vous a privé de pratiquer, mais vous êtes malgré tout sur le terrain ?

- Exactement ! À 15 ans quand j’ai su que ce serait compliqué de rejouer au rugby sans me blesser à nouveau (multiples luxations d’épaule) je me suis demandé comment je pouvais poursuivre mon rêve du rugby professionnel. Et puis en regardant les matches à la télévision avec mon père, j’ai remarqué ces personnes en tribunes qui, derrière les ordinateurs, semblaient importantes, pour les coaches les consultaient régulièrement. En me renseignant un peu je me suis rendu compte que ça pouvait coller avec mes autres passions de l’époque (nouvelles technologies, statistiques…) et après le Bac en Science de l’Ingénieur, passé à Montesoro. J’ai foncé !



- Quel est le parcours à effectuer pour y parvenir ?

- Je suis donc passé par une Licence Entraînement Sportif puis par un Master en Analyse de la Performance en partie en Erasmus à Cardiff. J’ai aussi pu me former sur différents outils comme le Big Data ou le télépilotage des Drones. En parallèle j’ai fait mes armes dans plusieurs structures comme les clubs de rugby de Tarbes et de La Seyne, le centre de formation du Racing 92 ou bien encore les équipes de France Jeunes.



- Être analyste de France VII c’est quoi ?

- Pour faire simple j’ai deux missions principales : aider l’entraîneur-sélectionneur à faire les meilleurs choix pour l’équipe et une fois que ces décisions sont prises je dois faire en sorte qu’elles soient entendues, comprises, et avec confiance, par l’ensemble des joueurs avec toutes leurs particularités. Ainsi je suis créateur, passeur et traducteur du message pour la performance de l’équipe. Pour cela je dois utiliser plusieurs outils et méthodes d’analyses de manière pertinente.



- Que vous demande-t-on ?

- De mêler les analyses subjectives et objectives. Pour cela j'ai accès à plusieurs outils (logiciels spécifiques, caméras, drones, tablettes, big data, intelligence artificielle...) et je dois les mettre en harmonie pour répondre à mes deux missions. À cela je dois associer des compétences relationnelles, de maîtrise technologique, de connaissances rugbystiques, de managérat ou encore de statistiques.



- Comment vit-on cette situation ?

- C'est génial ! J'ai l'opportunité de vivre de ma passion en résidant aujourd'hui chez moi à Brando. Ça me permet aussi de me développer en tant que personne et j'en suis très content.

Je fais aussi ce métier pour gagner des matches et des titres. Les bons résultats sont là depuis quelques saisons et cela donne envie de continuer.



- Vous êtes très souvent loin de la Corse et de Brando ?

- On passe en moyenne 200 à 250 jours par an loin du domicile. En plus de cela nous faisons le tour du monde chaque saison en passant par exemple par Dubaï, Capetown, Perth, Los Angeles, Vancouver, Hong Kong, Singapour ou Madrid. Mais depuis 2 ans j'ai pu investir au village et donc y vivre sur le reste du temps.



- Ces contraintes sont aussi susceptibles de grand bonheur comme cet ultime match face à l’Argentine au contact de joueurs comme Antoine Dupont notamment ?

- Effectivement, jouer le titre mondial et le remporter contre les Argentins qui étaient les mieux classés sur la saison régulière est un grand bonheur. Nous avons marqué l'histoire de notre passage et nous voulons continuer. C'est le fruit de l'investissement et du travail accompli pendant de nombreuses saisons par plusieurs personnes et Antoine est le dernier venu dans cette belle aventure. Il a apporté avec lui la lumière des médias et du grand public et nous nous réjouissons que le travail ait porté ses fruits à ce moment-là.