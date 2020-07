Jean-Baptiste Ceccaldi réélu à la présidence de l'OTI Calvi-Balagne

Le nouveau comité directeur de l'Office de Tourisme Calvi-Balagne a été installé hier, mardi 28 juillet, dans la sale de danse du complexe sportif par le président sortant Jean-baptiste CECCALDI qui a tenu à saluer les nouveaux membres désignés lors de la séance du Conseil communautaire le 15 juillet dernier.

"En ma qualité d’ancien Président de l’Office de Tourisme Calvi-Balagne, j’ai l’honneur de procéder à l’installation du nouveau comité directeur dont les membres ont été désignés en séance du conseil communautaire le 15 juillet dernier.



L'élection du président de l'Office de tourisme s'est déroulée sans surprise. Jean-Baptiste Ceccaldi, unique candidat, a été élu à l'unanimité des membres présents. S'en est suivie l'élection des deux vice-présidents. Ont été élus à l'unanimité : Laetitia Manicacci et Pierre Negretti.

Le président Ceccaldi a ensuite présenté le compte de gestion et le compte administratif 2019 de l'OTI qui présentent un résultat de clôture excédentaire dans les deux sections :

Le compte de gestion et le Compte administratif ont été adoptés à l'unanimité.Le président de l'OTI a ensuite cédé la parole à Anne-Marie Piazzoli, directrice de l'OTI pour la présentation du budget supplémentaire 2020."Le Budget Supplémentaire 2020, a essentiellement pour objectif de reprendre les résultats budgétaires de l’exercice 2019. Il vient ainsi ajuster le Budget Prévisionnel 2020 approuvé lors du CODIR en date du 5 mars 2020. Il s’inscrit également dans un contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire du Coronavirus qui est venue fortement impacter l’activité touristique et économique de notre territoire comme celle des autres destinations touristiques mondiales. Cette situation inédite nous conduit à envisager des orientations financières contraintes dont s’inspire cette proposition de Budget Supplémentaire. La démarche qui sous-tend l’élaboration de ce budget est ainsi volontairement prudentielle au regard de la baisse drastique de la taxe de séjour 2020 dont les pertes au 1er juin s’élèvaient déjà à : 205 000 €. Aujourd'hui elles avoisinent les 350 000 €. Les services de la communauté de communes en collaboration avec l’OTI ont ainsi planché sur une estimation potentiellement basse de la TS 2020 (estimation de 466 000 € ). C’est sur cette base que le budget supplémentaire a été élaboré".Celui-ci a été adopté à l'unanimitéEn questions diverses, il a été abordé notamment la gestion de la crise sanitaire par l'OTI Calvi-Balagne qui a travaillé sur plusieurs axes :La fédération et la rassurance de ses partenaires par la création de cellules d'écoute en visio conférences du 9 avril au 8 juin 2020 ayant fait l'objet de la création d'une espace d'informations partagé auquel 106 membres ont adhéré. Suite aux différents besoins exprimés par les partenaires, un recueil de mesures sollicitées auprès de l’Etat et de la CDC : l’OTI a concentré l’ensemble des besoins des professionnels sur un document complété par les interventions des autres offices de tourisme de Corse. La FROTSI s’est chargée d’envoyer le document à : la CCI, l’ATC la CDC et les services de l’Etat.la co construction d'un plan d'actions de relance en collaboration avec les partenaires de l'OTI et la Fédération des Offices de Tourisme de Corse. Parmi les actions on y retrouve :• Campagne #sistàbèindènoi facebook 23 juin 30 juillet en collaboration avec l'Office de Tourisme de Bastia créateur de la campagneCible : la clientèle insulaire et nationaleContenus : offres promotionnelles des partenaires et jeux concours hebdomadaires avec séjours complets à gagner. Collaboration avec les Offices de Tourisme de Bastia / Calvi/ Ile-Rousse/ Porto Vecchio• Campagne « hospitality » sur instagram 1er-31 aoûtCible : nationale et européenne pour une clientèle en séjourContenus : lots hebdomadaires• Campagne accessibilité OUI facebook : post commun à tous les OT publié le 19 juin dernier.Cible : communauté facebook des OT de Corse• Accompagnement réseaux sociaux :L’agence Travel insight collabore avec l’OTI sur l'ensemble des réseaux sociaux : publications pluri hebdomadaires thématiques et sponsorisées pour un meilleur engagement et développement de la communauté Calvi-Balagne• Accompagnement événementiel : ingénierie pour la relance et la création d’évènements : Festival de jazz/ Calvi Yogin festival / festival de Littérature ...La séance a été levée autour de 19h30 et a été clôturée par un apéritif.