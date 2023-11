Jean Baggioni : "La Corse passionnément"

Il m'a toujours plu de bavarder, d'échanger, de débattre. Parler, c'est s'expliquer, convaincre, instruire ! Le mot, l'expression, et l'intonation rapprochent celui qui parle de celui qui écoute. Il y a de la séduction dans le verbe. Discourir a toujours été un réel plaisir pour moi au point que j'ai certainement abusé quelquefois de la bienveillante attention de mes auditoires. Écrire c'est autre chose. Le public n'est pas là. On est seul, tout seul devant une page blanche sans se soucier le moins du monde du ressenti que pourrait avoir un éventuel lecteur, auquel on ne pense pas.







Alors, pourquoi écrire ? Je n'ai jamais eu l'intention d'écrire un ouvrage parce que je ne me connais aucune qualité d'écrivain, ne voulant surtout pas qu'on me suspecte d'avoir la faiblesse d'une telle ambition. Par ailleurs, je ne ressens nullement le besoin d'écrire mes mémoires. Le faire, serait manquer de modestie en s'imaginant qu'elles méritent d'être écrites !

J'exclus de mon projet toute évocation de ma vie professionnelle ou privée. il s'agit là d'un vécu personnel et privé que je n'ai vraiment pas l'intention de partager. Il est précieux parce qu'il abrite un trésor d'intimité, fait de joies et de peines, d'efforts et de difficultés, d'échecs et de réussites, de solidarité et d'affection. Le protéger est un devoir. Les pages de cet ouvrage ne retracent pas davantage le récit exhaustif d'une carrière. Loin s'en faut ! Elles relatent seulement quelques épisodes d'une vie publique qui m'ont marqué et dont il me plaît de me souvenir parce qu'ils ont été des étapes essentielles d'un parcours long, difficile et parfois enthousiasmant.





J'ai écrit ces pages au fil des jours, quand la mémoire trouvait du plaisir à se rappeler ce temps d'un engagement exceptionnel où la raison et la passion n'ont pas toujours cheminé ensemble. Je les ai écrites, surtout quand l'humeur me portait à la confidence.

J'ai eu la modestie de penser qu'il ne serait pas inutile de témoigner de certains faits qui n'ont pas toujours été racontés ou interprétés clairement, et honnêtement. Je me suis révolté quelquefois à la lecture de certain récits approximatifs ou tendancieux, tant il me paraissait que les détails et les dessous d'une affaire ne pouvaient être bien connus que de ceux qui l'avaient vécue. Il m'est arrivé aussi de critiquer sévèrement la partialité de leurs auteurs. Alors, quand il m'arrivait d'en faire l'observation, il m'était fréquemment répondu : « Parle ! Écris-le » ! Cet ouvrage n'est rien d'autre que la réponse à cette invitation.

N'ayant jamais eu le souci de prendre des notes, et n'imaginant pas qu'un jour j'aurais à me souvenir de ces faits qui ont émaillé plus d'un demi-siècle de vie publique, il ne m'a pas toujours été facile de rester aussi fidèle que possible à la réalité et la vérité. Pour éviter ces difficultés et des erreurs involontaires mais toujours possibles, je n'ai évoqué les propos des uns ou des autres, ou raconté un événement, qu'en me référant à divers témoignages. La presse régionale ou nationale de l'époque de quelque bord qu'elle fût, m'a beaucoup servi. Je m'y suis référé très souvent.



Toute vie publique laisse des traces. C'est de ces traces-là que j'ai voulu parler. J'aurais atteint mon but si ces quelques pages pouvaient servir de vérité, et donc mieux instruire le lecteur de la réalité des choses.

Peut-être ai-je eu parfois la faiblesse de laisser mon esprit vagabonder à son aise ? Peut-être pourrait-on croire que la tentation de mettre l'accent sur ce qui pouvait être mis à mon crédit m'a inspiré quelquefois C'et possible ! Ce n'était pas dans mes intentions. On voudra bien me le pardonner. Je ne pense pas en avoir abusé.

Je suis rentré jeune, très jeune, dans l'arène publique. J'y suis rentré à l'âge ou les jeunes gens pensaient tout naturellement à autre chose.





À l'époque, à la fin des années cinquante, je n'ai pas toujours été compris. C'est peu que de le dire ! Je souris encore en me rappelant certaines réflexions de mes aînés, presque désobligeantes. On me faisait reproche de fréquenter trop souvent des hommes du passé et d'épouser facilement des orientations passéistes.





Parler de la Corse, de sa langue, et de ses traditions populaires, n'était pas d'usage ni de bon ton, quelques années à peine après la guerre. Parler de l'avenir de la jeunesse corse, de ses problèmes et de ses attentes n'était pas davantage le sujet préféré du moment. Parler de politique et s'insérer dans les rangs de ceux qui en faisaient, c'était osé, et pour beaucoup c'était même inadmissible. Un jeune avait droit à la parole, bien sûr ! Mais les aînés pensaient qu'il il était bien plus convenable qu'il écoute et qu'il se taise !





Quand j'ai fait mes premiers pas dans l'arène publique ma curiosité m'a poussé de l'écoute à la participation. Une certaine impertinence m'a conduit rapidement à l'action. La politique a été mon terrain de jeu favori. Je m'y suis engagé hardiment auprès de mes aînés auxquels je portais une très grande estime. C'est aussi une manière de leur rendre hommage que de m'en souvenir et de les évoquer dans ces pages. Au soir d'une vie on mesure avec sagesse et humilité le chemin parcouru.

En écrivant ces pages retraçant quelques étapes difficiles et enthousiasmantes d'un parcours qui n'a pas toujours été « un long fleuve tranquille », j'ai souhaité faire partager mon analyse et ma vérité à ceux qui auront la patience et la gentillesse de me lire... et de me croire. C'est uniquement de ce chemin-là dont j'ai voulu parler.



Jean Baggioni, "La Corse passionnément", 350 pages, 14€

