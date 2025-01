"Je sais que la messe est dite (...) je vais rentrer dans ma cellule" : Jacques Mariani quitte le procès de Marseille

Les avocats de Jacques Mariani avaient demandé un renvoi de l'affaire jugée devant le tribunal correctionnel de Marseille, déplorant l'absence d'un des prévenus, Claude Chossat, "repenti" autoproclamé, sans jamais en avoir obtenu le statut légal, qui a révélé aux enquêteurs beaucoup d'informations sur le fonctionnement de l'équipe Mariani.

Claude Chossat a ainsi dit aux enquêteurs que Francis Mariani nourrissait le projet d'assassiner Jean-Luc Germani, partie civile de ce procès, car il le rendait responsable d'une tentative d'assassinat contre lui en 2007.

Deux autres prévenus n'étaient pas présents, pour raisons de santé, avérée pour l'un dont le cas a été disjoint.

L'affaire a été déclenchée suite à la découverte d'armes, de voitures volées et d'un téléphone dans les décombres d'un hangar à Casevecchie (Haute-Corse), dans l'explosion duquel Francis Mariani et un de ses proches ont été tués en janvier 2009.

Une lutte fratricide opposait depuis la fin ds années 2000 Francis Mariani à un autre des fondateurs de la Brise de Mer, Richard Casanova, assassiné en avril 2008.

Tirant son nom d'un café du Vieux-Port de Bastia, le gang de la Brise de Mer a dominé la criminalité pendant 25 ans, en France et en Suisse, entre braquages de banques et de fourgons blindés, jeux clandestins ou boîtes de nuit...





"La relaxe et je reste !"

Claude Chossat, homme à tout faire de Francis Mariani, connaissait l'existence du hangar et était absent le jour de l'explosion en 2009, se rendant suspect aux yeux des proches de Jacques Mariani.

Déjà emprisonné à l'époque, Jacques Mariani menait sa propre enquête sur la mort de son père depuis sa cellule, selon les écoutes réalisées par les enquêteurs, qui avaient mis au jour, grâce au téléphone retrouvé dans les décombres du hangar, "un réseau de téléphonie occulte (...) reliant l'ensemble des membres de l'équipe dirigée par Francis Mariani", puis par son fils.

Jacques Mariani "estime qu'il n'est pas possible de se défendre dans ces conditions, il ne lui reste que la possibilité de fuir le box et de demander à ses avocats de faire pareil, c'est terrible", a fait valoir un de ses avocats, Me Hedi Dakhlaoui, qui a demandé un renvoi de l'affaire en raison de l'absence à l'audience de Claude Chossat.

"L'état d'esprit de Jacques Mariani, et de sa défense, ce n'est pas celui de polluer l'audience, ce n'est pas celui d'emboliser, comme ça a été dit, le processus judiciaire", a ajouté Me Dakhlaoui.

Après un long délibéré, le tribunal a finalement refusé de renvoyer le procès et tenté de convaincre Jacques Mariani de rester présent, ou d'accepter de laisser ses avocats continuer à le défendre.

"Dites-moi que vous allez me donner la relaxe et je reste!", a alors rétorqué Jacques Mariani, vêtu d'un pull noir à col roulé.

Il est jugé aux côtés de cinq autres prévenus, notamment pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes, particulièrement d'assassiner Jean-luc Germani, beau-frère de Richard Casanova, le rival du clan Mariani à la Brise de Mer.

Le procès était initialement prévu jusqu'au 4 février, mais pourrait durer moins longtemps en l'absence de la majorité des prévenus.

Un deuxième prévenu détenu, Pierre Alerini, incarcéré dans une autre affaire, a lui aussi décidé de quitter le procès lundi en raison de l'absence de Claude Chossat.

Tous les prévenus nient les faits.