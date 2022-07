Jazz : Un bel Equinoxe en plein mois de juillet à Erbalonga

Après un long moment d’hibernation, pour des raisons financières mais aussi de pandémie, Jazz Equinoxe nous revient dans ce bel écrin qu’est la cour de l’hôtel Castel Brando à Erbalonga. Et pour ce retour, une star, Louis Winsberg, le 16 juillet à 21 heures et un virtuose corse Nicolas Torracinta, le 17 à 21 heures.« Louis Winsberg vient avec son nouveau projet intitulé Temps réel » explique Michel Maestracci responsable du festival. « Le concept de ce nouveau projet est de faire confiance à l’écoute, à l’imagination, à la culture et au partage, en se servant de tous les outils des nouvelles technologies et les idées du monde numériques, autant au niveau de la recherche sonore, que de la communication ou de la diffusion. C’est presque une pièce unique que l’artiste offre au public chaque soir ».Louis Winsberg a découvert la guitare à l’âge de 12 ans avec des amis gitans, le groupe Los Reyes qui deviendra les Gypsy King. En 1984 il crée le groupe Sixun qui enregistrera pas moins de 9 albums. A Erbalonga, il se produira en trio, alliant vocal, rythme, sons inédits avec deux chanteurs et rythmiciens réputés de la scène européenne : Jean-Luc Di Fraya et Patrice Héral.Le lendemain, sur scène Nicolas Torracinta, lui aussi en trio. « Ça fait partie de la griffe de notre festival, de mettre en avant des artistes corses de talent » souligne M.Maestracci. « Nicolas a joué dans les plus grands groupes insulaires comme A Filetta, Alba, I Messageri… Il est bercé tout à la fois par le son des groupes anglo-saxons, folk américaine, accents irlandais, jazz et musique corse ».Si le cadre du Castel Brando est intimiste, le concert est bien ouvert à tous. « C’est notre concept, qui sort de l’ordinaire, de faire des concerts dans un tel cadre, avec les artistes tout proches du public. C’est aussi l’occasion de rencontres entre artistes. On reprend peu à peu nos marques mais sans subventions c’est difficile. Toutefois on espère étaler ce festival sur 3 jours l’an prochain ». Alors ne boudons pas notre plaisir…