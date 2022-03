Jacques Santoni, chef présumé de la bande dite du Petit Bar, à nouveau incarcéré

L'homme aurait été à nouveau incarcéré pour le non-paiement de deux cautions de 100.000 et 300.000 euros correspondant à ses deux mises en examen, ont confirmé à l'AFP la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille et l'un de ses avocats, Pascal Garbarini.



Outre l'obligation de verser ces cautionnements, son contrôle judiciaire lui interdisait de se rendre en Corse et d'entrer en contact avec ses co-mis en examen, de détenir une arme ou encore de quitter le territoire national. Il devait également fixer son domicile à Paris et y pointer de façon hebdomadaire. "Nous relevons appel de la décision de révocation de son contrôle judiciaire, pour non-paiement du cautionnement", a indiqué son avocat. "Il retourne en prison au mépris de sa santé et au mépris de tous les rapports d'expertise judiciaire qui indiquent que son état de santé est incompatible avec la détention", a complété Me Garbarini.



Présenté par les autorités judiciaires et policières comme le chef de la bande criminelle du Petit Bar, Jacques Santoni a été mis en examen en janvier 2021 par un juge d'instruction de la JIRS de Marseille et écroué, notamment pour extorsion en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs dans une vaste enquête financière liée à cette bande criminelle.

Il est également mis en examen dans le dossier de la tentative d'assassinat de Guy Orsoni en 2018 à Ajaccio, lui-même poursuivi dans différents dossiers de banditisme. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait ordonné sa mise en liberté en septembre 2021 en raison d'un état de santé jugé incompatible avec la détention. Santoni, 44 ans, est handicapé depuis un accident de moto en 2003 qui l'a laissé tétraplégique, a été incarcéré à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de Marseille.