Jacques Orsini, le bijoutier aux mains d'or

Jacques Orsini incarne bel et bien le savoir-faire insulaire. A 70 ans, l'artisan de Folelli est doublement médaillé de la "légion d'honneur des artisans", le concours Meilleur ouvrier de France (MOF).



Tout commence en 1966, Jacques Orsini a 16 ans et se destine à être ferronnier. C'est pendant un bal de village que le jeune apprenti est intrigué par le bracelet que porte une amie à lui. Les courbes qui épousent le poignet de la jeune fille le fascinent. Ce qui l'intéresse, c'est aussi la précision avec lesquels les maillons sont assemblés. Avec l'aide de sa tante, diplômée des Beaux Arts, Jacques Orsini décide d'allier travail des métaux et art pour proposer des pièces uniques.

Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande... il fera le tour du monde pendant 11 ans pour apprendre les techniques des plus grands. De retour en France il se forme aux côtés du créateur Jacques Lacroix à Moustier Sainte-Marie.



Le savoir-faire insulaire

Avec sa précision et sa grande patience, Jacques Orsini est un artisan hors pair. La preuve en est que dans les années 90, il reçoit des mains de Jacques Chirac sa première médaille de MOF en décoration sur faïence. Un titre qu'il essaie de regagner 21 ans plus tard, mais cette fois-ci en bijouterie métaux précieux. Il échoue en 2011 et 7 ans plus tard, après 18 mois de travail acharné, 1 280 heures passées et à force de persévérance, l'homme atteint l'excellence. Il présente un sujet imposé très technique : un traineau composé de 390 grammes d'or, d'argent et de pierres précieuses. Tout est dans les détails de la charnière de la porte en 24 parties en passant par la petite lanterne à l'arrière ornée de saphirs blancs.



La transmission

Cette nouvelle médaille MOF fait de lui le seul en Corse à exceller dans deux métiers. En France il ne sont que 9. La créativité, la connaissance du métier, la patience mais surtout la passion sont selon Jacques Orsini, "les clés nécessaires à tout bon bijoutier".

Jacques Orsini devra transmettre ces valeurs aux jeunes générations désireuses de suivre ses pas. C'est ce qu'il a déjà commencé à faire avec plusieurs apprentis de l'école de bijouterie de Nice. "La Corse est pleine de talents prometteurs. L'apprentissage est primordial car en commençant jeune ont acquiert des bases solides.", affirme-t-il.

L'artisan ajoute : "Il ne faut pas laisser de côté les métiers manuels, car en Corse nous avons de très beaux matériaux à travailler. C'est un bon moyen de faire rayonner notre île."



Jacques Orsini n'a pas fini de se lancer des défis. Pour 2020, l'artisan participera au concours MOF en haute joaillerie. S'il est médaillé dans cette catégorie, il deviendra le premier de France a être MOF dans trois catégories.