"J'ai donné ma vie à l'église, aujourd'hui j'ai épousé un peuple" : le Père Bertoni installé à Sartène

Après plus de 20 ans au service de l'éducation nationale comme professeur de langue corse au collège de Calvi, Pierre Bertoni, alors âgé de 48 ans, décide d'entrer dans les ordres. "C'est un long cheminement personnel qui avait commencé très tôt", confie le nouveau prêtre, qui a été pendant vingt ans le prieur de l'une des plus vieilles confréries de Corse, celle de Saint Antoine Abbé de Calvi.

En 2015, il se lance et quitte ses fonctions au collège pour entrer au séminaire Saint Luc d'Aix en Provence où il y restera six ans. Durant ces années, il étudiera la philosophie et la théologie. En 2020, il devient diacre et ce n'est que le 27 juin dernier qu'il est ordonné prêtre à Ajaccio.



Au même moment, le départ des pères franciscains de Sartène, constitue un manque dans la région qui se retrouve démunie de prêtre. L'Evêque de Corse fait alors appelle au Père Pierre Bertoni qui se réjouit de cette nouvelle mission. "Sartène c'est une ville importante de traditions avec un fort caractère et ce n'est pas sans me déplaire, je suis heureux de venir ici, d'être envoyé mais de le faire librement, sans contrainte, c’est libérateur. assure-t-il"



Le nouveau curé souhaite faire le tour du calendrier liturgique en allant à la rencontre de ses fidèles dans chaque petit village de sa paroisse. "J'ai donné ma vie à l'église. Aujourd'hui, c'est comme des noces j'ai épousé un peuple, je veux le connaître". Il se réjouit déjà de ces déplacements après l'avant-goût du dimanche de son installation : "J'ai été très bien accueilli, les gens étaient généreux, chaleureux et gentils".



Durant son tour des paroisses, l'homme qui a côtoyé pendant des dizaines d'années les collégiens souhaite sans surprise mettre l'accent sur la foi des enfants et des jeunes en dynamisant l'aumônerie. "Dans l'idéale, en un an, un an et demi j'aimerais la relancer", espère-t-il. Il pourra également compter sur l'aide des confréries de Sartene et Tallano.