IwasCorsica: Après Bastia c'est Ajaccio qui ce dimanche se mobilise pour briser le silence

Si ce n’est pas la première fois que des victimes montent au créneau pour dénoncer des violences, les actions de celles qui dénoncent sous me hashtag #Iwas, prennent toujours plus de poids.

Un mouvement né au début du mois aux Etats-Unis et qui a vite traversé l’Atlantique pour se répandre sur les réseaux sociaux en France. #IWas (« J’avais » ou « J’étais »), suivi de l’âge au moment des faits, permet aux victimes de violences sexuelles de partager ce qu’elles ont vécu. A travers ce hashtag, des victimes de violences sexuelles témoignent d’une agression, d’un attouchement, d’un viol, et racontent leur expérience, pour briser le silence. La parole se libère. Y compris en Corse où le 21 juin dernier à l’appel de plusieurs victimes, hommes et femmes, de violences sexuelles, environ 400 personnes ont défilé dans les rues de Bastia "pour briser le silence".



Demain c'est à Ajaccio toujours à 18 heures et devant les grilles du Tribunal de Grande Instance les femmes des Collages Féminicides Corse, l'Association Donne è Surelle et les fondateurs du compte @iwascorsica ont organisé ce deuxième rassemblement.