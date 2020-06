#Iwas : En Corse des victimes de violences sexuelles sortent du silence

MV le Dimanche 7 Juin 2020 à 16:18

Sur Twitter, avec le le hashtag #Iwas, des milliers de personnes témoignent depuis plusieurs jours des agressions sexuelles ou des viols subis.

En Corse où la parole continue de se libérer, les témoignages des victimes accompagnés de leur âge au moment des faits, se sont multipliés.

Une initiative saluée par la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa qui se félicite pour le "courage de toutes celles & ceux qui dénoncent les violences sexuelles subies plus jeunes avec #iwas".

Sur l'ile le CCIDF (Centre d'Information des Droits et des Familles de Haute- Corse) a aussi dénoncé sur les réseaux sociaux cette " violence qui prospère dans le silence des victimes, qui subissent la double peine du trauma et de la sale réputation."

