Isabelle Attard aux Rencontres citoyennes de Bastia

Isabelle Attard, archéozoologue de formation et ancienne députée écologiste, racontera comment elle est devenue anarchiste. Diplômé d’un Deug d’Histoire, DEA d’archéologie environnementale, docteur en archéologie environnementale-archéozoologie, attachée de conservation du patrimoine, Isabelle Attard a été également chercheuse au CNRS et au Muséum d’Histoire naturelle. En 2005, elle est nommée directrice du musée de la Tapisserie de Bayeux (Calvados) puis du musée du Débarquement Utah Beach de 2010 à 2012.





Elle donne également dans la politique : Isabelle Attard adhère aux Verts en 2001, puis à Europe Écologie Les Verts (EELV) en 2010. Députée de la 5e circonscription du Calvados de 2012 à 2017, elle est connue pour ses prises de position notamment en 2015, où elle avait été une des six député(e)s français(es) à voter contre la prolongation de l’état d’urgence. Elle est aussi l’une des deux député(e)s à avoir voter contre la prolongation de l’engagement des forces aériennes françaises au-dessus du territoire syrien. Aux élections législatives de 2017, elle se représente sans étiquettes, mais soutenue par tous les mouvements de gauche (EELV, PS, France Insoumise, Parti communiste, Ensemble ! Parti pirate) : mais sera battue dès le premier tour. En août 2017 , Isabelle Attard, elle devient « éco-anarchiste », revendiquant l'anarchie comme modèle politique, tout en rappelant qu'elle n'est pas synonyme de désordre, mais d'ordre sans pouvoir et sans domination, et insistant sur la priorité des enjeux écologiques.

En 2019, elle publie « Comment je suis devenue anarchiste » ,( Editions Le Seuil)