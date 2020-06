Interpellations de Porticcio : 11 personnes mises en examen 6 écrouées

C.-V. M le Samedi 6 Juin 2020 à 19:21

11 personnes, résidant à Ajaccio et sur la rive sud de son golfe, ont été interpellés mardi matin. Selon ce qu'il nous avait été donné d'apprendre, c'est tout un réseau qui serait tombé dans les mailles du filet tendu par la section de recherches de la gendarmerie de Corse. Les 11 personnes qui s'adonnaient, toujours selon nos informations, à un trafic portant essentiellement sur la cocaïne, ont été présentées depuis vendredi à un juge d'instruction ajaccien. 5 ont été mises en examen pour "trafic de stupéfiants". Elles ont été placées sous contrôle judiciaire. 6 autres les ont suivies devant le juge d'instruction. Elles se sont vues notifier le même motif de mise en examen et ont, pour leur part, été écrouées. Plus d'infos à venir.

