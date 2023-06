Interpellations dans le milieu nationaliste : Un rassemblement de soutien devant le commissariat d’Ajaccio

À l’appel de Patriotti et de l’Associu Sulidarità, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce lundi soir devant le commissariat d’Ajaccio. Quelques heures plus tôt, huit personnes suspectées d’appartenir à la Ghjuventù Clandestina Corsa (GCC) avaient été interpellées en région ajaccienne, à Propriano, Bastia et Corte, dans le cadre d’une enquête diligentée par le Parquet National Antiterroriste (PNAT).



Parmi ces militants nationalistes, cinq ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat d’Ajaccio, dont Sampieru Andreani, membre de l’exécutif de Corsica Libera, interpellé, selon le parti, « sur son lieu de travail à Cuttoli où il exerce la profession d’agriculteur sur une propriété communale ». Une arrestation qui n’a pas manqué de susciter l’indignation du mouvement indépendantiste. Josepha Giacometti-Piredda, conseillère territoriale Corsica Libera, présente à ce rassemblement a ainsi dénoncé « des procédés qui ne concourent pas à une volonté d’apaisement soi-disant affichée ».



« Il y a une action répressive qui se poursuit et notre présence est indispensable car il y a un membre de notre exécutif ainsi que de très jeunes gens qui sont mis en garde à vue pour des raisons très floues, sur une commission rogatoire fourre-tout », a-t-elle regretté en pointant que ces arrestations interviennent une nouvelle fois à quelques jours d’une rencontre annoncée avec le ministre de l’Intérieur. « Alors qu’on nous avance l’indépendance de la justice comme un argument massue, la dernière fois que nous nous sommes rendus à Paris, j’avais dit que cela fait quand même beaucoup de coïncidences », a-t-elle soufflé en posant : « Je crois qu’aujourd’hui il y a vraiment la nécessité de clarifier un certain nombre de choses et de dire ce que nous avançons depuis le début , c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un processus politique s’il y a d’une part des discussions techniques et d’autre part un Gouvernement qui continue à envoyer des signaux qui sont très négatifs et qui ne concourent pas à l’apaisement ».