Interdiction de baignade sur la plage de Saint François à Ajaccio

"La situation est en cours de rétablissement par la CAPA et Kyrnolia. Un prélèvement de contrôle doit être réalisé rapidement. Les résultats devraient être connus sous 48 à 72 heures." indique la mairie dans un communiqué.







Un incident survenu sur le réseau d'assainissement cours Grandval a entrainé un déversement d'eaux usées non traitées en mer au niveau de l'exutoire de la statue Marcaggi. Un arrêté municipal de précaution a donc été pris par la ville d'Ajaccio ce jeudi juillet interdisant toute activité de pêche et de baignade de la plage Saint François à la place Miot et dans la bande des 300 mètres de ce plan d'eau jusqu'au rétablissement normal de la situation.