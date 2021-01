Intempéries : 2 940 foyers privés d’électricité en Corse

A cette heure, il reste encore 2 950 clients privés d’électricité. Les équipes ont travaillé depuis le milieu de la nuit pour démarrer les opérations de réparation.

La tempête Hortense a touché la Corse vers 2 heures ce matin. Les vents ont soufflé très fort cette nuit et restent à un niveau très élevé à cette heure. Ils ont atteint près de 163km/h en Balagne et 214 km/h au Cap Corse avec des rafales observées à l’intérieur des terres entre 130 et 140 km/h.

Le réseau électrique a été impacté en début de matinée avec un pic de 6 500 clients observés à 5 heures ce matin. Les premières interventions des équipes cette nuit et tôt ce matin ont permis de réduire rapidement le nombre de clients coupés, néanmoins les vitesses de vent freinent fortement l’avancée des travaux.

2 940 foyers restent privés d’électricité. Les conditions climatiques sont restées difficiles toutes la journée compliquant les réparations. Ce sont maintenant plus de 150 agents et prestataires (agents d’exploitation, élagueurs, ...) qui sont mobilisés sur le terrain. Les dégâts sont très importants dans certaines microrégions.

Répartition à 12 heures : 2 900 sur la région corse avec 700 en Corse-du-Sud et 2200 en Haute-Corse. Les microrégions les plus touchées à cette heure sont :

• En Haute-Corse : Castagniccia, Fiurmobu, Cap Corse, Boziu.

• En Corse –du-Sud : Extrême Sud, Valinco, Alta Rocca, Liamone.

Toutes les équipes resteront mobilisées afin de rétablir les derniers clients concernés, au plus tard dans la soirée.

La situation est encore évolutive et des défauts importants peuvent encore apparaître.