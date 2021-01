Installer un garde-corps : Comment s’y prendre ?

est d'empêcher une chute.



Normes d'installation

Différents types

Le modèle rampant : disposé suivant le sens d’une volée d’escalier ;

Le modèle de palier : a pour fonction de sécuriser un balcon ou une mezzanine ;

Le modèle pour toitures et terrasses : comme son nom l’indique, il sécurise les toitures ;

Le modèle rabattable : permet de garder l’aspect extérieur de l’espace où il est installé intact ;

Le modèle métallique de chantier : il est provisoire et a pour fonction de garder les ouvriers en sécurité pendant leurs travaux.

Comment réussir son installation ?

La pose selon le modèle anglais

A 8 cm du bord haut de la dalle, positionner le premier poteau au sol et marquer un point ;

Fixer le premier poteau en le vissant ;

Installer les autres poteaux après avoir repéré les points de fixation ;

Insérer la main courante sur les poteaux ;

Insérer les tubes et les fixer avec les éléments fournis dans le kit ;

Installer ensuite les panneaux transparents de protection avec leurs supports sur les tubes lorsque la hauteur de chute est supérieure à 1 mètre ;

Répéter l’opération pour sécuriser toute la mezzanine.



Placer le premier poteau au sol et marquer, avec un crayon, les points de repères pour l’ancrage du support de fixation au sol ;

Visser le premier poteau pour le fixer ;

En distanciant d’1 mètre, placer les autres poteaux ;

Identifier les points de fixation à l’aide de la main courante ;

Utiliser les éléments du kit pour fixer la main courante ;

Répéter l’opération afin de sécuriser toute la mezzanine.

Un garde-corps est un dispositif sécuritaire, car étant destiné à limiter certains risques dans un bâtiment. Cependant, pour qu’il puisse bien jouer son rôle, la première des choses est de réussir son installation. A cet effet, certaines règles sont à respecter et des dispositions sont à prendre.En les maitrisant et en les respectant, il devient possible à n’importe qui de réussir l’installation de son garde-corps, même s’il est recommandé de faire appel à un professionnel.Un garde-corps est un dispositif de prévention des accidents qui peuvent survenir dans des bâtiments dont la hauteur est conséquente. Ses composantes peuvent différer en fonction du type et du modèle. Dans tous les cas, la fonction principale du garde-corps Concrètement, il s’agit d’un parapet solidement fixé devant le rebord d'une fenêtre, d'un balcon, d'une terrasse ou sur le pourtour d'un escalier.En plus d’être des équipements de protection et de sécurité, les gardes corps sont également utilisés pour jouer un rôle décoratif. Avec leur style particulièrement attrayant, ils servent à faire ressortir le charme et l’élégance de l’architecture de l’endroit dans lequel ils sont installés.En bref, ce dispositif joue à la fois un rôle sécuritaire et esthétique.L’installation de ce dispositif sécuritaire doit obéir à certaines normes. En principe, il doit avoir une hauteur minimum de 1 m par rapport au support sur lequel il est installé. Aussi, il est obligatoire de mettre en place ce type d’installation lorsque le support présente une pente d’au moins 45 degrés.Par ailleurs, les poteaux des gardes corps doivent être espacés de 18 cm au minimum et de 1,5 m au maximum.Il existe plusieurs types de garde-corps :Deux types de poses permettent de réussir l’installation de ce dispositif. Cliquez ici pour en savoir plus.Elle consiste à installer le dispositif à l’extérieur de l’espace à protéger, que ce soit un escalier, une mezzanine, un balcon ou une terrasse.Il sera fixé sur la tranche de la dalle. La mise en place est assez complexe, mais elle offre un gain d’espace et un excellent rendu esthétique. La pose se fait en plusieurs étapes :Il s'agit d'une fixation au sol et non en hauteur. Elle consiste à placer le dispositif directement sur le support (les escaliers ou la terrasse). Cette technique est la plus employée.Toutes les techniques citées plus haut sont applicables aux espaces continus, c’est-à-dire sans irrégularités. Pour installer ledit dispositif dans un angle, des outils spéciaux entrent en ligne de compte. Avant donc d’entamer l’installation, il faut se les approprier. Cet article explique comment poser ses gardes corps soi-même.Il faut préciser pour finir qu’afin d’éviter des failles dans l’installation d’un garde-corps, il est recommandé de faire appel à un professionnel.