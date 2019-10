Inseme : un deuxième appartement à Marseille pour les familles des patients corses

Après le succès de la première opération, l’association corse d'utilité publique, Inseme, avait lancé au mois de mai dernier, une deuxième campagne de crowdfunding caritative "Un mois pour un toit", pour acheter un appartement à proximité de l’hôpital de Nice, afin d’héberger les parents d’enfants corses hospitalisés.



La générosité des corses - et pas que - a été si importante que la collecte a permis à Inseme d'acquérir deux appartements : un T2 à Nice et un autre logement à Marseille dont les clés ont été remises ce samedi par Laetitia Cucchi, présidente d’Inseme, au docteur Battesti, qui predide l'association « Un toit pour mes parents ».



Inseme, qui fête ce mois de novembre ses dix ans et qui aide les corses qui doivent se rendre sur le continent pour des raisons médicales, compte à ce jour 500 adhérents et 90 bénévoles.