Inseme pourra acheter un appartement à Nice : 215 000 euros pour "Un mois pour un toit"

Deux ans après l'achat d'un appartement à Marseille, l'association Inseme a récolté 215 000 euros en seulement 30 jours pour acheter un appartement à Nice. Un cadeau qui tombe à pic, pour les dix ans de l'association. Ces logements seront mis à disposition des familles des enfants et adultes malades.En 2018, Inseme a soutenu 117 familles dans la recherche et le financement d'un hébergement sur le continent.Laetitia Cucchi, la présidente de l'association Inseme se réjouit d'avoir récolté une telle somme." Au départ nous avions fait estimer le prix d'achat d'un appartement qui correspondait à nos critères c'est à dire, une localisation entre l'hôpital Lenval et l'hôpital l'Archet, un T2 avec 4 couchages, un appartement accessible situé au rez-de-chaussée ou avec un ascenseur. Et surtout il fallait qu'il soit prêt d'un tram qui mène directement à l'aéroport. Pour acheter un appartement qui répondait à toutes ces attentes il fallait 180 000 euros. Nous avons récolté 215 000 euros c'est beaucoup plus d'argent que nous l'avions espéré "L'argent restant sera utilisé pour d'éventuelles rénovations et pourra participer à l'achat d'un nouvel appartement à Marseille dans la même résidence que celui acheté en 2017. A l'avenir l'association aimerait se procurer un appartement à Paris.Début juin, l'acteur Fred Testot, parrain de l'association a marqué les esprits en gagnant 72 000 euros dans l'émission "Qui veut gagner des millions". Durant tout le mois de campagne, des entreprises comme le Crédit Agricole, la Méridionale, la Mutuelle de la Corse, Groupama (cette liste n'est pas exhaustive) ont engagé d'importantes sommes d'argent. Les dons des particuliers ont également afflué.Laetitia Cucchiexplique.Un grand bravo.Vous pouvez toujours faire un don en faisant l'arrondi dans les Monoprix de Corse, sur le site internet d'Inseme en cliquant ici ou par chèque à l'adresse suivante :

Association INSEME – Maison des Associations A Surghjente 3 rue San Lazaro – 20 000 Ajaccio