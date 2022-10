Inseme et les Chemins de Fer de la Corse, partenaires pour la bonne cause

Les Chemins de Fer de la Corse, nouveau partenaire de Inseme, se lancent dans cette aventure humaine et solidaire en soutenant l'association qui mène un combat sans relâche depuis de nombreuses années et aide les malades qui n'ont pas d'autres choix que de partir se faire soigner au-delà de nos frontières insulaires.



Plus personne n'ignore la part prise par l'association dans l'accompagnement et le soutien des familles corses confrontées aux déplacements médicaux vers le continent, parce que l’offre de soins locale ne répond que partiellement aux besoins des patients insulaires et parce que cette spécificité sanitaire constitue une entrave économique généralisée et permanente à l’accès aux soins.





Pour y parvenir, Inseme, on le sait aussi, réalise un grand nombre d’actions destinées à obtenir principalement des soutiens financiers et mettre à disposition des hébergements destinés aux familles.

Sensibles à cette démarche, Les Chemins de Fer de la Corse, comme déjà beaucoup d'autres, ont souhaité s’engager aux côtés de l’association pour faire face à l’ampleur des besoins des familles insulaires.





Comment ?

En établissant un partenariat avec Inseme qui se traduira par la prise en charge des transports de colis et l’acheminement des chargés de missions sur l’ensemble de son réseau.

En effet, pour accomplir certaines de leurs missions, l’association est amenée à

maintenir un échange permanent entre ses deux structures situées à Bastia et à Ajaccio. Le service de transport ferroviaire s’inscrit dès lors comme une solution optimale.

De la sorte, les CFC permettront à la structure associative de réaliser des expéditions de colis (matériels, brochures, etc) qui pourront être réceptionnés dans la même journée, offrant ainsi une réactivité non négligeable et de

faciliter la mobilité des chargés de mission en prenant en charge leur

transport sur le réseau ferré tout au long de l’année. Compte tenu des

spécificités géographiques de notre île, le train apparaît comme une

solution plus confortable, écologique et économique.



Un constat souligné par le président des Chemins de Fer de la Corse, Hyacinthe Vanni et la directrice de l’association INSEME, Laura Ponzevera, en signant cette convention de partenariat pour une durée de 12 mois, renouvelable.