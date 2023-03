Indemnité de trajet Corse : un accord trouvé, la grève à la direction du travail levée

Réunis hier à l'hôtel Best Western d'Ajaccio avec les organisations patronales, les membres de l'intersyndicale CGT-FSU-STC ont enfin trouvé un accord autour de l'Indemnité Trajet Région Corse (ITRC), après deux tentatives infructueuses. "Cet accord a acté une rétroactivité au 1er janvier 2023, dans un premier temps pour les salariés dont les employeurs sont membres du Medef ou de l'U2P, explique Patrice Bossart, secrétaire général de l'Union Départementale CGT de la Corse-du-Sud. Nous avons aussi signé une demande auprès du ministère du travail pour que cet accord soit étendu, donc applicable à toutes les entreprises du même champ d'activité que les adhérents du Medef ou de l'U2P. Et nous avons également demandé l'élargissement qui, s'il est accepté, sera applicable à l'ensemble des salariés travaillant dans notre région."



L'indemnité sera de 300€ au minimum, pour les salariés qui vivent à des distances très courtes de 500 m à 5 km, et évoluera par paliers. Une clause de flexibilité a également été écrite, permettant aux employeurs de pouvoir monter au-delà de ces montants puisque la loi de finances de la Sécurité Sociale prévoit la possibilité d'une exonération de cotisation sociale et de fiscalité jusqu'à 400€ pour 2023. Le barème ira donc jusqu'à 400€ pour 2024 et 2025 concernant les salariés ayant un domicile situé à une distance supérieure à 20 km.



Cet accord marque donc la fin de l'occupation des locaux de la DREETS par les syndicalistes, qui durait depuis deux semaines et demi. "C'est une victoire, dans le sens où cet accord était tombé en décembre 2019 et reprend vie, assure Patrice Bossart. Nous avions plusieurs sujets à aborder et un certain nombre d'échanges à favoriser avec l'État et la CdC, ce qu'on a réussi à faire dans la période, donc c'est satisfaisant." Les syndicats se focalisent désormais sur les prochaines actions autour de la question des retraites.