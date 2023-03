Indemnité de trajet Corse : les syndicats toujours mobilisés

Concernant l'ITRC, un engagement a déjà été pris par l'U2P alors que le CPME pourrait aussi s'y joindre et permettre d'aboutir prochainement à un accord. Mais la réindexation et l'élargissement de la prime de vie chère (ICFT) à tous les salariés, voire les retraités, les blocages des prix du carburant, de l'énergie et des produits de première nécessité sont aussi revendiqués par l'intersyndicale. "Il ne reste que quatre mois pour finaliser le projet d'autonomie et intégrer un article sur le blocage des prix dans les nouveaux statuts de la Corse, rappelle Maïdée Marcellini. Même si l'occupation s'installe dans la durée, nous pouvons dire qu'elle a fait actionner les leviers de la concertation entre les partenaires sociaux, l'État et la CdC."



En réponse à l'appel national lancé par les syndicats, une huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue ce mercredi 15 mars, date de l'examen du projet de loi en commission mixte paritaire.