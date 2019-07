Incendies d'Aleria et d'Olmi-Cappella sous surveillance

le Samedi 6 Juillet 2019 à 10:31

L'incendie qui a éclaté vendredi en début d'après-midi au lieu dit Macchio sur le territoire de la commune d'Aleria, et qui a détruit plus de 2 hectares d'eucalyptus, n'est toujours pas considéré comme étant éteint par le Service de secours et d'incendie de la Haute-Corse. Deux véhicules de surveillance sont toujours sur place et les pompiers s'activent toujours à éliminer les fumeroles. Une reconnaissance sera encore effectuée en fin de matinée de ce samedi pour établir un bilan de l'incendie.

