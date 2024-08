Incendie de Sarrola-Carcopino : le fonctionnement des recycleries reste très perturbé en Corse-du-Sud

C’est une conséquence directe de l’incendie qui a touché le site de transfert Environnement Services à Sarrola-Carcopino le 13 août. Depuis le week-end dernier, plusieurs recycleries de Corse-du-Sud fonctionnent en service restreint. Au Stiletto à Ajaccio, mais aussi à Piana, Vico, Cauro, Moca Croce et Viggianello les sites ne peuvent en effet accepter que les gravats et les végétaux dans la limite des capacités de leurs bennes. Une situation exceptionnelle face à laquelle le Syndicat de Valorisation des Déchets de la Corse (Syvadec) appelle à la compréhension de la population.



« Pendant cette période, nous vous invitons à différer le dépôt de vos encombrants », écrit le Syvadec dans un communiqué ce lundi en ajoutant : « Nous sommes conscients des désagréments que cette situation entraîne et nos équipes mettent tout en œuvre pour un retour à la normale d’ici à la fin de la semaine ».



Jusqu’au rétablissement de la situation, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a de facto annoncé que la collecte des encombrants sur les communes de son territoire sera perturbée et a invité les habitants à garder leurs objets chez eux. « Seules les collectes des ordures ménagères, des cartons de professionnels et du verre fonctionnent normalement », a-t-elle précisé.